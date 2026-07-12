Anastasia Kostromitina, la versión femenina de Haaland que rompe las redes en el Mundial

Anastasia Kostromitina, una modelo rusa de 24 años originaria de Moscú y representada por la agencia MOTION, se ha convertido en una de las sensaciones virales del Mundial 2026.

Anastasia Kostromitina Ampliar

Su increíble parecido físico con el delantero noruego Erling Haaland por sus características físicas rubia, ojos claros, mandíbula marcada y expresiones intensas ha generado millones de reacciones en redes sociales, memes y comparaciones con su “gemela perdida”.

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¿Cómo empezó todo?

Durante el torneo, su madre la influencer Mariya Kostromitina, compartió un reel en Instagram donde Anastasia imitaba las poses icónicas, miradas intensas y celebraciones de Haaland. El video se volvió viral de inmediato: más de 110 millones de vistas en poco tiempo, con millones de likes y comentarios llenos de humor con comentarios como: ¿hermana secreta?”, “Haaland en versión femenina”.

Anastasia, que no seguía mucho el fútbol antes, ahora es fan de Noruega y ha abrazado el fenómeno. Confesó haber pasado por etapas de negación y sentirse un poco “herida” al principio, pero ahora lo toma con humor y lo usa a su favor.

Russian model and blogger Anastasia Kostromitina in the spotlight for a STRIKING resemblance to Erling Haaland pic.twitter.com/OAYEvr4Ywr — RT Intl (@RT_on_X) July 6, 2026

Carrera antes y después de hacerse viral

• Antes del boom: Ya era modelo profesional con campañas para marcas como Dyson, Uniqlo, Clarins y Lamoda.

• Después: Ha ganado seguidores y ya supera los 150 mil en poco tiempo, nuevos contratos y oportunidades en moda. Su popularidad coincidió con el gran momento que tuvo Haaland en el Mundial.

¿Por qué genera tanto impacto?

El parecido es inquietante: cabello rubio, facciones afiladas y hasta el “game face” de Haaland. Fans de todo el mundo, incluyendo concursos de dobles en Miami no paran de compararlos, y ella responde con más videos recreando poses.

Erling Haaland / GSI Ampliar

En resumen, Anastasia Kostromitina pasó de modelo en Moscú a estrella viral global gracias a un parecido que nadie esperaba. En pleno Mundial 2026, demuestra cómo las redes convierten un meme en oportunidad.