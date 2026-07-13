Muere Hamad bin Khalifa Al Thani, el gran artífice del Mundial 2022 / Markus Gilliar - GES Sportfoto

Qatar y el mundo del deporte lamentan la muerte del Padre Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, fallecido este 12 de julio de 2026 a los 74 años. Su visión transformó un pequeño emirato del Golfo en una potencia global, y su legado en el deporte culminó con la histórica sede del FIFA World Cup 2022, el primer Mundial en un país árabe y musulmán.

Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani y Messi / Pascal Bitz - FIFA Ampliar

De príncipe a emir

El golpe que cambió Qatar Sheikh Hamad asumió el poder el 27 de junio de 1995 tras un golpe de Estado incruento contra su padre, el entonces emir Khalifa bin Hamad Al Thani, mientras este se encontraba en el extranjero. Ese movimiento marcó el inicio de una era de modernización acelerada. Durante sus 18 años de reinado (1995-2013), invirtió las enormes riquezas del gas natural en infraestructura, educación, medios y, sobre todo, en deporte de élite.

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En 2013 abdicó voluntariamente en favor de su hijo, el actual emir Tamim bin Hamad Al Thani, un gesto poco común en la región que consolidó la estabilidad del país.

El artífice del Mundial Qatar 2022

El mayor hito deportivo de Hamad bin Khalifa fue la candidatura y obtención de la sede del Mundial de Fútbol 2022. Bajo su impulso, Qatar invirtió miles de millones en estadios icónicos, transporte y legado deportivo. El país organizó además los Juegos Asiáticos 2006, la Copa Asiática de la AFC y múltiples eventos de élite, posicionándose como hub deportivo internacional.

Su estrategia de soft power incluyó inversiones en clubes como el Paris Saint-Germain y la creación de la Qatar Investment Authority, que financió gran parte de la infraestructura del torneo. El Mundial 2022 no solo fue un evento futbolístico: simbolizó la irrupción de Qatar en el mapa global.

Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani y Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani / Marvin Ibo Guengoer - GES Sportf Ampliar

Legado más allá del fútbol

• Fundador de Al Jazeera, que revolucionó el periodismo árabe.

• Impulsor de la diplomacia deportiva y humanitaria.

• Arquitecto de la transformación económica de Qatar, de desierto a potencia energética y financiera.

Su muerte ha sido anunciada por el Amiri Diwan, que decretó cuatro días de luto nacional. Líderes mundiales y figuras del deporte han expresado sus condolencias, destacando su rol visionario.