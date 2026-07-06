El adiós de Memo Ochoa: Así se fue de la cancha después de la eliminación de México en el Mundial 2026

En el estadio que lo vio nacer, observó como se despidió uno de los arqueros más importantes en la historia de México. Debutó el 15 de febrero de 2004, en el Coloso de Santa Úrsula contra los Rayados de Monterrey.

Guillermo Ochoa tras la eliminación de México / Manuel Velasquez - FIFA Ampliar

Tuvo su primera participación a los 18 años por la lesión de Adolfo Ríos. El encuentro terminó 3 goles por 2 a favor del América. Su primer gol lo recibió a los 10 minutos por Ivanne Huitrón.

Y aunque en su último juego no tuvo minutos, salió a la cancha después del silbatazo final para despedirse de los aficionados que aún se encontraban en sus asientos.

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Fue al medio centro del campo y se quedó mirando el recinto que lo vio debutar, dio vueltas saludando a las pocas personas que seguían en el estadio, al ver esto, toda la plantilla de la Selección Mexicana fue a abrazarlo y a consolarlo.

Sin despedida oficial, solo se quitó los tacos y recorrió por última vez la cancha a la que defendió por muchos años entre lágrimas, ya que se despedía después de dos décadas de las canchas.

Qué imagen. Estadio semi vacío, México eliminado y Guillermo Ochoa va al centro del campo a despedirse. pic.twitter.com/LvCFOAjHSi — Pau Grajeda ⚽🇲🇽 (@paugraje) July 6, 2026

La historia de Ochoa con la Selección Mexicana comenzó en 2005, en un amistoso contra Hungría. Fue convocado en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, aunque en esas ediciones no tuvo participación. Su primer partido en un Mundial fue en Brasil 2014, ante el anfitrión, Memo tuvo una magnifica actuación ante los disparos de Neymar.

En Rusia 2018, fue clave fundamental para la victoria de México por la mínima ante Alemania. Y en Qatar 2022 detuvo un penalti a Robert Lewandowski que ayudó a mantener el empate en ese encuentro.

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Después de días de controversia, la FIFA le entregó el Legacy Patch a Guillermo Ochoa durante el encuentro de México contra República Checa ya que vio minutos al ingresar de cambio.

Se unió a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić y Manuel Neuer como los únicos jugadores en la historia de los Mundiales en portar ese reconocimiento.