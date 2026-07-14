Inglaterra vs Argentina: FIFA y el FBI lo catalogan como partido de alto riesgo

Dos realidades distintas estarán presentes en Atlanta en el partido entre Inglaterra y Argentina por el pase a la final del Mundial 2026.

Celebración de Inglaterra en Miami / Patrick Smith - FIFA Ampliar

Primero en la cancha, será un espectáculo con figuras de alto nivel. Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez por Argentina, mientras que Jude Bellingham, Harry Kane y Declan Rice por Inglaterra.

Aunque será distinto fuera del terreno de juego, en una reunión de la FIFA con el FBI y la policía de Atlanta, se designó a este encuentro como un partido de alto riesgo, por lo que se espera un protocolo de seguridad más intenso.

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Al igual estarán más estrictos con los mensajes en las pancartas que se dejaran entrar, los aficionados entraran por puertas distintas, independientemente de la sección del asiento en el estadio y habrá 1,600 policías más que en cualquier otro juego.

Todo el pasado entre ambos países en temas geopolíticos, guerras y la instancia en la que se disputa el encuentro, hizo que las instituciones tomaran esas medidas.

Argentina festejando con sus aficionados en Kansas City / Fernando Leon/ISI Photos Ampliar

La policía de Atlanta lanzó un comunicado asegurando que habrá más presencia policial: “Mientras la ciudad se prepara para albergar un partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA y da la bienvenida a un mayor número de residentes y visitantes, el Departamento de Policía de Atlanta ha reforzado sus medidas de seguridad pública en toda la ciudad”.

Esta será la sexta ocasión en la que se enfrentan en un Mundial Inglaterra y Argentina, Los Tres Leones han ganado tres encuentros, mientras que La Albiceleste solo dos.