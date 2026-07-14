Inglaterra vs Argentina: FIFA y el FBI lo catalogan como partido de alto riesgo
Con el pasado geopolítico y los juegos pasados entre ambas selecciones, el Inglaterra contra Argentina será el partido de mayor riesgo del Mundial 2026.
Dos realidades distintas estarán presentes en Atlanta en el partido entre Inglaterra y Argentina por el pase a la final del Mundial 2026.
Primero en la cancha, será un espectáculo con figuras de alto nivel. Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez por Argentina, mientras que Jude Bellingham, Harry Kane y Declan Rice por Inglaterra.
Aunque será distinto fuera del terreno de juego, en una reunión de la FIFA con el FBI y la policía de Atlanta, se designó a este encuentro como un partido de alto riesgo, por lo que se espera un protocolo de seguridad más intenso.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Ventaja para Argentina? FIFA designa al árbitro favorito de Messi para la semifinal
Al igual estarán más estrictos con los mensajes en las pancartas que se dejaran entrar, los aficionados entraran por puertas distintas, independientemente de la sección del asiento en el estadio y habrá 1,600 policías más que en cualquier otro juego.
Todo el pasado entre ambos países en temas geopolíticos, guerras y la instancia en la que se disputa el encuentro, hizo que las instituciones tomaran esas medidas.
La policía de Atlanta lanzó un comunicado asegurando que habrá más presencia policial: “Mientras la ciudad se prepara para albergar un partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA y da la bienvenida a un mayor número de residentes y visitantes, el Departamento de Policía de Atlanta ha reforzado sus medidas de seguridad pública en toda la ciudad”.
Esta será la sexta ocasión en la que se enfrentan en un Mundial Inglaterra y Argentina, Los Tres Leones han ganado tres encuentros, mientras que La Albiceleste solo dos.