Jubilación temprana con Claudia Sheinbaum: ¿cómo retirarte antes de los 60 con el nuevo decreto?

La reforma de jubilación temprana promovida por Claudia Sheinbaum establece nuevas condiciones para que determinados trabajadores puedan retirarse antes de los 60 años.

Como ya te hemos contado en otras ocasiones aquí en W Radio, los cambios al sistema de jubilaciones del ISSSTE echaron abajo la idea de que todos los trabajadores del Estado tienen que llegar forzosamente a los 60 o 65 años para poder retirarse.

Con el nuevo decreto, algunos servidores públicos podrán jubilarse antes. Pero ojo, si tu meta es retirarte en tus cincuenta y tantos, hay dos requisitos que no puedes perder de vista.

¿Quiénes tienen el pase para jubilarse antes de los 60?

Quienes tienen el pase para jubilarse antes de los 60 son únicamente para aquellas personas que permanecen en el régimen del Artículo Décimo Transitorio del ISSSTE y no se cambiaron al sistema de cuentas individuales cuando se hizo la reforma.

Si formas parte de ese régimen, el nuevo calendario de transición juega a tu favor, ya que la edad mínima para jubilarse irá disminuyendo poco a poco en los próximos años.

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Los dos requisitos que debes cumplir

Si quieres acceder a una jubilación a los 58, 55 o incluso a los 53 años, dependiendo del momento en que presentes tu solicitud y de tu caso, tendrás que cumplir dos condiciones al mismo tiempo:

La primera tiene que ver con los años de servicio. Las mujeres deberán acreditar al menos 28 años trabajando para el Estado, mientras que los hombres tendrán que comprobar 30 años de servicio.

La segunda es cumplir con la edad mínima que marque el calendario de transición en el año en que decidas jubilarte.

Actualmente, el esquema todavía se encuentra en una etapa gradual. Hoy la edad mínima es de 56 años para las mujeres y 58 para los hombres, pero cada tres años irá disminuyendo hasta llegar a la meta final de 53 años para ellas y 55 para ellos.

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