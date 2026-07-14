Inglaterra vs Argentina EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la semifinal del Mundial 2026

Inglaterra y Argentina se disputan el segundo boleto a la gran final de la Copa del Mundo 2026, un duelo cargado de historia entre dos de las selecciones más laureadas del fútbol mundial. Los ingleses buscan romper una sequía de 60 años sin títulos, mientras que la Albiceleste sueña con defender su corona y disputar una final consecutiva.

Inglaterra vs Argentina Ampliar

Uno de los enfrentamientos más recordados en la historia de los Mundiales vuelve a tener capítulo. Inglaterra y Argentina se cruzan por un lugar en la final ante el ganador entre Francia y España, en un choque que promete emociones fuertes desde el primer minuto.

¿Cuántos goles lleva Messi en el Mundial? La búsqueda de una despedida soñada

El gran estandarte ofensivo de Argentina sigue siendo Lionel Messi, quien a sus 39 años disputa su sexto Mundial. El capitán albiceleste llega a esta semifinal como el máximo goleador histórico de la competición, con 21 tantos en total tras superar el viejo récord de Miroslav Klose. En lo que va de esta edición acumula ocho goles, con anotaciones ante Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y Egipto, además de una asistencia reciente frente a Suiza.

Lionel Messi Argentina Mundial 2026 / Soccrates Images Ampliar

Messi llega a esta instancia tras encadenar nueve partidos consecutivos marcando en fases finales de Copas del Mundo, una racha que arrancó en Qatar 2022. A su lado, Julián Álvarez y Lautaro Martínez fueron decisivos en la prórroga ante los suizos, mostrando que el ataque argentino no depende de un solo nombre.

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Del otro lado, Inglaterra confía en la dupla que ha resuelto casi todo el torneo: Harry Kane y Jude Bellingham suman diez de los once goles ingleses en esta Copa del Mundo.

El centrocampista del Real Madrid llega a la semifinal como una de las grandes figuras del certamen, con seis tantos y actuaciones decisivas ante Croacia, Panamá, México y Noruega. Sin embargo, la previa se vio marcada por una tensión pública entre Bellingham y el técnico Thomas Tuchel tras la clasificación, un ruido extra que Inglaterra deberá dejar atrás antes de saltar al campo.

¿Por qué esta semifinal Inglaterra vs Argentina es una revancha histórica?

El historial entre ambas selecciones en Copas del Mundo está parejo, con dos victorias para cada lado, pero repleto de partidos inolvidables. El más recordado sigue siendo México 1986, cuando Diego Maradona firmó el Gol del Siglo y La Mano de Dios en los cuartos de final. También pesa el recuerdo de Francia 1998, donde Argentina avanzó en la tanda de penales.

Diego Maradona contra Argentina en el Estadio Azteca / Jean-Yves Ruszniewski Ampliar

Argentina llega a esta instancia tras dejar en el camino a Cabo Verde, Egipto y Suiza, este último rival superado en la prórroga por 3-1 luego de un partido parejo que se definió con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Será la tercera semifinal de la Albiceleste en sus últimas cuatro participaciones mundialistas, buscando además su segunda final consecutiva tras el título conseguido en Qatar 2022.

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Inglaterra, por su parte, superó a RD Congo, México y Noruega para meterse entre los cuatro mejores del torneo por primera vez desde Rusia 2018. Los dirigidos por Tuchel no la tuvieron fácil: en cuartos de final necesitaron el tiempo suplementario para doblegar a una Noruega liderada por Erling Haaland, con un doblete de Bellingham que volvió a rescatar al equipo.

Los Three Lions no levantan el trofeo desde 1966 y ven en esta generación, con Bellingham y Kane como bandera, la mejor oportunidad en décadas para volver a una final.

Posibles alineaciones Inglaterra vs Argentina, semifinal Mundial 2026

Inglaterra:

Jordan Pickford, Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Anthony Gordon; Harry Kane.

Argentina:

Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.

¿Dónde y a qué hora ver Inglaterra vs Argentina, semifinal del Mundial 2026?

Fecha: 15 de julio

Hora: 13:00 hrs (centro de México)

Estadio: Atlanta

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y ViX