Mundial 2026: Padre de Jayden Adams rompe el silencio tras la muerte de su hijo

Jayden Adams, el mediocampista sudafricano de 25 años que jugó en el Mundial 2026 con Bafana Bafana, ayudando a Sudáfrica a llegar por primera vez a la fase de eliminación directa, fue encontrado muerto el sábado 11 de julio de 2026 en una vivienda en el barrio Schotsche Kloof de Ciudad del Cabo.

Jayden Adams / Icon Sportswire Ampliar

La policía de Ciudad del Cabo abrió una investigación y no ha revelado la causa oficial de la muerte. Se esperan resultados de la autopsia. Circulan rumores en redes sobre suicidio, salud mental o envenenamiento por alimentos, pero las autoridades piden evitar especulaciones.

¿Cuáles fueron las declaraciones del padre del jugador sudafricano?

Jayden Adams habló públicamente por primera vez con el canal sudafricano eNCA. Sus palabras principales:

“Como todos saben, fue una muerte prematura. La familia está luchando por procesarla. No será fácil seguir adelante. La gente dice que se volverá más fácil, pero no. Solo aprendes a vivir con ello.”

“Veremos qué nos depara el tiempo por delante. Todo el mundo está reaccionando a la muerte de Jayden. Como dije, es muy duro, podemos ver el amor que el mundo tenía por su fútbol y por Jayden.”

“Es muy abrumador, honestamente.”

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La familia espera los resultados de la autopsia y aún no ha planificado el funeral. Jayden enfatizó el dolor colectivo y el apoyo abrumador recibido.