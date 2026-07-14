Cofepris lanza advertencia: Estas son las 5 playas de México que no han sido aprobadas para vacacionar

Las playas de México son de las más populares tanto nacional como internacionalmente. Con ello, si buscas o eres de los que irá a vacacionar a estos destinos, te dejamos lo que dijo la Cofepris sobre las playas contaminadas de México que recomiendan no visitar por no pasar ciertas reglamentaciones. Te contamos qué es lo que está sucediendo.

¿Cuáles son las 5 playas a las que no debes ir por alerta de Cofepris?

El cierre de ciclo escolar ya inició y con ello, miles de familias querrán ir a vacacionar a ciertos lugares predilectos y con mucho calor. Es por eso que, Cofepris, ha alertado a la población a monitorear las playas más contaminadas en México y que no sugieren ir por no pasar ciertas reglas. A continuación cada una de ellas.

Tijuana, Baja California: Playa de Tijuana

Puerto Vallarta, Jalisco: Playa del Cuale

Oaxaca, Puerto Escondido: Playa Principal

Veracruz: Playa José Martí

Veracruz: Playa Tumbao

¿Por qué Cofepris alertó a sus viajeros y turistas por las playas contaminadas en México?

De acuerdo con la misma institución, Cofepris clasificó a 5 playas de México como “no aptas” por las muestras de agua que presentaron cerca de 200 enterococos por cada 200 mililitros, parámetro máximo adoptado por la Secretaría de Salud para proteger a la población.

Es decir, cuando estas muestras superan este nivel, el lugar significa un riesgo de actividades con contacto directo, como nadar, bucear o practicar deportes acuáticos. Además, la exposición al agua contaminada puede estar relacionada con infecciones gastrointestinales, padecimientos de la piel, irritación de ojos y molestias en los oídos.

¿Qué hacer en caso de haber estado en las 5 playas de México más contaminadas?

En caso de haber estado en contacto con las 5 playas de México más contaminadas, lo mejor es saber que no te enfermarás automáticamente, sin embargo, si tienes algún síntoma se recomienda:

Acudir al médico ante cualquier síntoma que no sea normal

Lavar la piel y el cabello

Mantenerse hidratado o hidratada

Evitar volver a entrar al agua hasta que las autoridades indiquen que es seguro

Recuerda que una exposición breve no implica necesariamente una infección y la mayoría de las personas que nadan una sola vez en una playa contaminada, no desarrollan síntomas pero es importante vigilar cualquier cambio en la salud y acudir a un médico si aparecen molestias en los días posteriores.