Buzón Tributario del SAT: así puedes activarlo por primera vez paso a paso desde casa

Imagen ilustrativa del portal del SAT donde se muestra el proceso para habilitar el Buzón Tributario y registrar medios de contacto para recibir notificaciones fiscales.

Si todavía no activas tu Buzón Tributario del Servicio de Administración Tributaria, más vale que no lo sigas dejando para después. Esta herramienta es el principal medio de comunicación entre el SAT y los contribuyentes, por lo que tenerla activa y con tus datos actualizados es importantísimo para recibir notificaciones, avisos y cualquier requerimiento oficial.

Además, hay una fecha límite para cumplir con esta obligación y, si no lo haces, podrías enfrentarte a multas altísimas.

¿Qué necesitas para activar tu Buzón Tributario?

Antes de empezar, revisa que tengas a la mano lo siguiente:

Tu RFC y contraseña del SAT o tu e.firma vigente.

Un correo electrónico que uses y al que tengas acceso.

Un número de celular vigente.

Conexión a internet para completar todo el proceso.

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¿Cómo activar el Buzón Tributario por primera vez en 2026?

Entra al sitio e inicia sesión con tu RFC y contraseña o, si lo prefieres, con tu e.firma.

Una vez dentro, entra al apartado del Buzón Tributario.

Registra un correo electrónico y un número de celular.

El SAT te enviará un código de confirmación por mensaje de texto y un enlace de validación al correo que registraste.

Confirma ambos medios de contacto dentro de las siguientes 72 horas para terminar el proceso.

¿Cómo saber si el registro quedó listo?

Una vez que valides el correo electrónico y el número de celular, podrás consultar los acuses correspondientes en el apartado “Mis comunicados”.

Además, el propio sistema te mostrará que tus medios de contacto quedaron vinculados correctamente a tu cuenta. Si más adelante cambias de correo electrónico o de número de celular, también tendrás que actualizar esa información en la plataforma.

Por eso, además de activar el Buzón Tributario, conviene revisar de vez en cuando que tus datos sigan siendo correctos. Así evitarás perder comunicaciones importantes y posibles problemas con la autoridad fiscal.

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