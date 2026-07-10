SAT fija fecha límite para activar el Buzón Tributario: así puedes evitar 11 mil pesos de multa

El SAT fijó como fecha límite el 31 de diciembre de 2026 para activar el Buzón Tributario y evitar multas.

Ya arrancó la segunda mitad de 2026 y eso significa que la cuenta regresiva para activar el Buzón Tributario del SAT continúa. Aunque todavía estás a tiempo de hacer el trámite sin recibir una sanción, el plazo no durará para siempre.

El Servicio de Administración Tributaria confirmó que durante todo lo que resta de 2026 seguirá vigente la prórroga para activar esta herramienta. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2027 el Buzón Tributario será obligatorio para todos los contribuyentes.

Y ojo, porque no basta con activarlo. También tendrás que registrar y mantener actualizados tu correo electrónico y tu número de celular. Si no lo haces o los datos son incorrectos, el SAT puede considerar que rechazaste recibir notificaciones fiscales.

¿Cuál es la fecha límite para activar el Buzón Tributario?

La fecha límite es el 31 de diciembre de 2026. Eso quiere decir que todavía puedes hacer el trámite durante lo que resta del año sin recibir una multa. Se trata de la última prórroga que otorgó el SAT, ya que a partir de 2027 el uso del Buzón Tributario será obligatorio para todas las personas contribuyentes.

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¿Qué pasa si no activas el Buzón Tributario?

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, el SAT puede considerar que estás rechazando recibir notificaciones oficiales.

Además, podrías hacerte acreedor a una multa que va de los 3 mil 850 a los 11 mil 540 pesos.

¿Quiénes están obligados a tenerlo?

El Buzón Tributario será obligatorio para todas las personas físicas y morales que estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

¿Cómo activar el Buzón Tributario del SAT?

Si todavía no lo has hecho, el trámite se puede realizar completamente en línea.

Primero entra al portal oficial del SAT e inicia sesión con tu e.firma o con tu RFC y contraseña.

Después registra un correo electrónico y un número de celular.

El sistema te enviará un código por mensaje de texto y un enlace de confirmación al correo que registraste.

Una vez que los recibas, deberás validar ambos medios de contacto en un plazo máximo de 72 horas.

Al finalizar, podrás descargar los acuses de registro desde el apartado “Mis comunicados”.

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¿Por qué es importante mantener actualizados tus datos?

El Buzón Tributario será la principal vía de comunicación entre el SAT y los contribuyentes. Por ese medio recibirás notificaciones oficiales, requerimientos fiscales, recordatorios de obligaciones y otros avisos relacionados con tu situación fiscal.

Si tu correo o tu número de celular ya no funcionan o contienen errores, podrías perderte información importante y eso terminar en multas o problemas con la autoridad.

Lo que te conviene hacer desde ahora

Si todavía no activas tu Buzón Tributario, lo mejor es no esperar hasta diciembre. Haz el trámite con tiempo, revisa que tu correo electrónico y tu número de celular sigan activos y guarda los acuses de registro.

Así evitarás multas de última hora y cumplirás con una obligación que, a partir de 2027, será indispensable para todos los contribuyentes.

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