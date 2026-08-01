Defensa del “El R1” presenta amparo, autoridades analizan el caso

La detención del "R1" debe ayudar a esclarecer el asesinato de Carlos Manzo, y no politizar el caso en tiempos preelectorales: Juan Manzo.

Tras su detención el pasado 30 de julio, el presunto responsable del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, Ramón Ángel alías “R1”, continúa rindiendo declaración en las instalaciones de la FEMDO, (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada) en la Ciudad de México.

Su defensa promovió un a mparo para el capo argumentando tortura, incomunicación del país y destierro tras ser detenido en Jalisco.

Se prevé que mañana domingo se lleve a cabo la audiencia inicial en su contra; hasta el momento se desconoce si será imputado solo por el asesinato de Carlos Manzo o por ser parte de una célula criminal que operaba en Michoacán.

TE PORÍA INTERESAR: Caso Manzo: Grecia Quiroz pide presencia en la audiencia del R1, e insiste en que se investigue a Raúl Morón y a Leonel Godoy

Hay que recordar que “El R1″ ya había sido detenido previamente en 2012 junto con su hermano Rafael Álvarez Ayala, alias R2, y liberado en noviembre de 2022 luego de una resolución judicial.

TE PORÍA INTERESAR: Caso Carlos Manzo: familia espera que la detención del “R1″ ayude a esclarecer el homicidio

El R1, es identificado como líder de una fracción del Cártel de Jalisco Nueva Generación por lo que los delitos que se le podría imputar además de la autoría intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, estaría involucrado en el asesinato de una influencer, de acuerdo con las investigaciones de Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Síguenos en Google News y encuentra más información