Granizo, lluvia e inundaciones en la ZMVM, autoridades activan alertas

Iztacalco una de las alcaldías más afectadas por la lluvia y caída de granizo de esta tarde.

Lego de las altas temperaturas registradas este sábado al medio día, la tarde noche de este 1 de agosto la intensa lluvia de dejó sentir en varias alcaldías de la Ciudad de México y municipios aledaños.

Luego de la intensa lluvia y granizo registrado en alcaldías como Iztacalco, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, vialidades como Insurgentes Norte y Plutarco Elías Calles quedaron inundadas en diversos puntos por la acumulación de hielo derivado de la caída intensa de granizo.

De acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y tras los fenómenos de la tarde, las alertas amarilla y naranja quedaron activados para esta noche.

Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y caída de #granizo para la noche del sábado 01/08/2026, en las demarcaciones: @AlcCuauhtemocMx, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa y @A_VCarranza.



Se mantiene #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible… pic.twitter.com/qe4lK4Dsu1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 2, 2026

La recomendación de las autoridades es seguir las redes oficiales para conocer la situación del clima y las vialidades afectadas.

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