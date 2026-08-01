Morena se deslinda de “El R1” y su hermano Roldán, expulsado en 2025 de sus filas.

Morena emitió un posicionamiento en el que asegura que Ramón Ángel “El R1″ nunca su militante y su hermano, Roldán Álvarez Ayala fue expulsado de sus filas en 2025.

El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) emitió este sábado un posicionamiento en el que se deslinda de los hermanos Álvarez Ayala, en particular del recientemente detenido Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1” y presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En el documento publicado en redes, Morena niega que el hoy detenido haya militado en el partido.

Y sobre su hermano, Roldán Álvarez Ayala, habría sido expulsión el mismo mes en que fue asesinado Carlos Manzo, es decir el 1 de noviembre de 2025.

TE PODRÍA INTERESAR: Caso Manzo: Grecia Quiroz pide presencia en la audiencia del R1, e insiste en que se investigue a Raúl Morón y a Leonel Godoy

📄 ✅ El CEN de Morena comparte el siguiente Posicionamiento



Morena informa: Roldán Álvarez Ayala fue expulsado del partido desde noviembre de 2025



Ante la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, señalado como presunto responsable en el asesinato de Carlos Manzo, Morena reitera… pic.twitter.com/Xz7H0gMRoC — Morena (@PartidoMorenaMx) August 1, 2026

El partido se deslindó categóricamente y afirma que “en Morena no se encubre a nadie, ni se solapan complicidades y no se tolera ninguna forma de colusión con el crimen”.

TE PODRÍA INTERESAR: Defensa de “El R1” presenta amparo, autoridades analizan el caso

el posicionamiento refirió la condena que hizo del aparato judicial el expresidente López Obrador, quien en su momento “denunció públicamente la liberación de este personaje Ramón Ángel Álvarez Ayala “El R1”.

Síguenos en Google News y encuentra más información