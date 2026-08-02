Clima en CDMX y Edomex: el lunes 3 de agosto llegará con un ambiente soleado y un cambio inesperado durante la tarde

El clima en la Ciudad de México y el Estado de México tendrá un comportamiento contrastante este lunes 3 de agosto de 2026. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la jornada iniciará con cielo parcialmente nublado, ambiente fresco y periodos de sol, lo que podría hacer pensar en un día estable. Sin embargo, conforme avance la tarde, las condiciones cambiarán con la formación de nubosidad y el aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.

Para quienes tienen actividades al aire libre o planean desplazarse por la capital y municipios del Valle de México, el pronóstico recomienda aprovechar las primeras horas del día, ya que será durante la tarde cuando podrían registrarse chubascos acompañados de descargas eléctricas e incluso caída de granizo en algunas zonas.

Conagua alerta por lluvias en CDMX y Edomex este lunes 3 de agosto. IA Ampliar

¿Cómo estará el clima en CDMX este lunes 3 de agosto?

En la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de entre 26 y 28 grados Celsius, mientras que la mínima oscilará entre 12 y 14 grados. Durante la mañana dominará un ambiente fresco con intervalos de sol y cielo parcialmente nublado.

El cambio llegará después del mediodía, cuando el incremento de humedad favorecerá la formación de nubes de desarrollo vertical. El SMN prevé intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo, principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche. También se esperan rachas de viento de entre 30 y 40 kilómetros por hora.

Pronóstico para el Estado de México: sol por la mañana y lluvias fuertes por la tarde

En el Estado de México las condiciones serán similares durante el inicio del día, aunque con temperaturas más frescas debido a la altitud. Para Toluca se pronostican máximas de 23 a 25 grados y mínimas de 6 a 8 grados Celsius.

No obstante, por la tarde el escenario cambiará de manera importante. El SMN pronostica lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, principalmente en el noroeste del estado, además de tormentas eléctricas y posible caída de granizo. Estas precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, reducción de la visibilidad y afectaciones en vialidades.

¿Por qué cambiará el clima durante la tarde en el Valle de México?

El cambio en las condiciones meteorológicas estará relacionado con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México, además de la inestabilidad atmosférica que continúa afectando gran parte del país durante la temporada de lluvias.

Aunque la mañana tendrá condiciones relativamente estables y con periodos de sol, el calentamiento diurno favorecerá el desarrollo de nubosidad durante la tarde, provocando lluvias, tormentas eléctricas y posibles granizadas en distintos puntos del Valle de México. Este comportamiento es característico de agosto, uno de los meses con mayor actividad pluvial en la región.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil, especialmente si se realizarán traslados durante la tarde. También es aconsejable portar paraguas o impermeable, conducir con precaución ante pavimento mojado y evitar permanecer bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas. Aunque la mañana ofrecerá un ambiente agradable y soleado, el pronóstico confirma que el cambio inesperado llegará durante la tarde, cuando aumentará significativamente la probabilidad de lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.