La forma correcta de revivir la esponja de los trastes para que no acumule bacterias

¿Tu esponja de platos huele mal? Descubre el método para eliminar bacterias en solo un minuto usando tu microondas.

La esponja con la que lavas los trastes es de las cosas que más se usan en la cocina, pero también de las que más bacterias y otros microorganismos pueden acumular. Como está en contacto todo el tiempo con restos de comida, grasa y humedad, termina siendo un lugar ideal para que se desarrollen estos microorganismos.

Por eso, mantenerla lo más limpia posible y cambiarla con cierta frecuencia puede ayudar a reducir el riesgo de contaminación en la cocina.

Muchas personas simplemente la enjuagan con jabón cuando terminan de lavar los trastes, pero hay algunas formas de disminuir la cantidad de microorganismos cuando la esponja todavía está en buenas condiciones.

¿Cómo desinfectarla en el microondas?

Uno de los métodos más conocidos es meterla al horno de microondas. Si la esponja está completamente húmeda, el calor puede ayudar a reducir de manera importante la cantidad de bacterias que tiene.

Eso sí, este método no esteriliza la esponja ni elimina todos los microorganismos, así que debe verse como una medida extra de higiene y no como un reemplazo para cambiarla cuando ya le toca.

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¿Cómo hacerlo de forma segura?

Antes de meter la esponja al microondas, toma en cuenta estas recomendaciones:

Primero revisa que no tenga fibras metálicas o alguna parte de acero. Si las tiene, no la metas al microondas bajo ninguna circunstancia.

Después asegúrate de que esté completamente mojada. Nunca calientes una esponja seca porque puede dañarse e incluso representar un riesgo.

Colócala en un recipiente de vidrio o cerámica apto para microondas y caliéntala aproximadamente un minuto. El tiempo puede variar dependiendo de la potencia del aparato y del tipo de esponja.

Cuando termine, déjala enfriar unos minutos antes de agarrarla.

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¿Cada cuándo hay que cambiar la esponja de los trastes?

Aunque desinfectarla puede ayudar a disminuir la cantidad de microorganismos y alargar un poco su vida útil, eso no evita que vuelva a ensuciarse conforme la sigues usando.

Si notas que ya huele mal aunque la laves, que empieza a romperse, se está deshaciendo o ya no limpia como antes, cámbiala.

Como recomendación general, muchos especialistas aconsejan reemplazar las esponjas de cocina con frecuencia, sobre todo si las usas todos los días.

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