¿Por qué deberías poner un plato con sal gruesa detrás de las puertas en época de lluvias?

La sal puede absorber una pequeña cantidad de humedad del ambiente en espacios reducidos, aunque no sustituye a un deshumidificador ni resuelve problemas más grandes de humedad.

Con la temporada de lluvias, hay un problema que se mete a muchas casas sin hacer ruido y no, no hablamos de las goteras. Nos referimos a la humedad. Ese olor a encerrado que de repente aparece, el ambiente pesado o las manchas oscuras que empiezan a salir en las esquinas pueden ser señales de que hay demasiada humedad dentro de donde vives.

En redes sociales seguro has visto que muchas personas ponen un vaso o un recipiente con sal para “limpiar las malas energías”. Pero más allá de esas práctias, este remedio sí tiene una explicación científica. La sal puede absorber una pequeña cantidad de humedad del ambiente, aunque su efecto es bastante limitado y solo funciona en espacios reducidos.

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¿Por qué poner un plato con sal detrás de la puerta cuando llueve?

La sal tiene una propiedad llamada higroscopicidad, es decir, puede atraer y retener parte del agua que hay en el aire. Eso sí, tampoco hace milagros. No reemplaza un deshumidificador ni los productos hechos para controlar la humedad en toda una habitación. Más bien puede servir como un apoyo cuando el problema es pequeño.

Y es que, durante la época de lluvias es común que la humedad se concentre en lugares donde casi no circula el aire, como los clósets, las alacenas, las despensas, las esquinas o detrás de los muebles pegados a la pared. Ahí sí puede ayudar poner un recipiente con sal, aunque no resolverá problemas provocados por filtraciones, condensación o humedad que viene desde la estructura de la vivienda.

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Un plato con sal detrás de la puerta: recomendaciones

Si quieres probar este remedio casero, checa estas recomendaciones que te pueden servir:

Usa sal gruesa, sal de grano o sal marina. Como sus cristales son más grandes, tardan más en deshacerse y suelen durar más que la sal de mesa. Pon la sal en un recipiente de vidrio, cerámica o plástico. Lo mejor es evitar los recipientes de metal, porque cuando la sal se humedece puede acelerar la corrosión. Coloca el recipiente en espacios pequeños y poco ventilados, como clósets, despensas o alacenas. Si lo pones en una sala o en una recámara grande, prácticamente no vas a notar diferencia. Revísala cada pocos días. Cuando la sal ya esté húmeda, apelmazada o empiece a convertirse en agua, es momento de cambiarla por sal nueva.

Si la humedad ya es constante, aparece en varias habitaciones o cada temporada regresa el mismo problema, lo más efectivo sigue siendo encontrar qué la está provocando y corregirlo. Si hace falta, también puedes apoyarte con un deshumidificador o con un absorbente de humedad diseñado específicamente para ese tipo de situaciones.

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