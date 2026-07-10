El motivo por el que nunca deberías dejar las llaves puestas en la cerradura por dentro de tu casa

¿Dejas las llaves en la cerradura? Hay riesgo oculto de este hábito que puede afectar la seguridad de tu hogar.

Aunque no lo creas, lo que te voy a describir es una costumbre que muchísima gente tiene. Llegas a tu casa, cierras la puerta con llave y la dejas puesta por dentro toda la noche. Para muchos eso da una sensación de mayor seguridad, porque creen que así nadie podrá abrir la puerta desde afuera, aunque tenga una copia de la llave.

Pero especialistas en cerrajería y seguridad del hogar advierten que este hábito puede convertirse en un problema. No solo puede afectar el funcionamiento de la cerradura con el paso del tiempo, también puede complicar las cosas si ocurre una emergencia dentro de la casa.

Cuando la llave termina jugando en tu contra

Para entender por qué pasa esto, primero hay que saber cómo funciona una cerradura. La mayoría de las viviendas tienen un cilindro o bombín de embrague simple. En pocas palabras, este mecanismo solo permite que la llave funcione de un lado a la vez.

Eso significa que si dejas la llave completamente metida por dentro, el mecanismo bloquea el acceso desde el exterior. Así que, aunque un familiar, un roomie o alguien de confianza tenga una copia idéntica, no podrá meter ni girar su llave desde afuera.

A primera vista puede parecer una medida de seguridad, pero en realidad puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza cuando el tiempo apremia.

Si una persona mayor vive sola y sufre una caída o una emergencia médica, quienes tengan una copia de la llave no podrán entrar rápidamente. En muchos casos, la única opción será forzar o tirar la puerta para poder auxiliarla.

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¿Y si tu cerradura es de embrague doble?

Hay cerraduras más modernas, conocidas como de embrague doble o prioritario, que sí permiten abrir desde afuera aunque haya una llave puesta por dentro.

Aun así, los que saben tampoco recomiendan dejar las llaves colgadas todo el tiempo. El peso del llavero hace presión constante sobre las piezas internas del cilindro y, con los meses o los años, ese desgaste puede provocar que la cerradura empiece a fallar, que la llave se atore o, en el peor de los casos, que termine rompiéndose al intentar girarla.

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La mejor forma de dormir tranquilo

Si lo que buscas es reforzar la seguridad de tu casa sin ponerte en problemas en caso de una urgencia, hay opciones mucho más prácticas.

Una es instalar un cerrojo o pasador independiente que puedas accionar únicamente desde el interior. Así agregas una capa extra de seguridad sin bloquear el funcionamiento de la cerradura principal.

Otra alternativa es cambiar el cilindro por uno de embrague doble, que permite abrir la puerta desde afuera incluso si quedó una llave puesta por dentro.

Y un consejo tan sencillo como útil: acostúmbrate a dejar las llaves siempre en el mismo lugar, ya sea un plato, un perchero o una repisa junto a la entrada. Así las tendrás a la mano, pero sin dejarlas metidas en la cerradura.

Cambiar este pequeño hábito puede ahorrarte un buen susto, evitar gastos inesperados con el cerrajero y, sobre todo, facilitar que familiares o servicios de emergencia puedan entrar a tu casa si alguna vez llegaran a necesitarlo.

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