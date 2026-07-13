¡La CDMX pasó la prueba del Mundial! Junio registró el menor número de homicidios

La Ciudad de México pasó la prueba del Mundial, en materia de seguridad al registrar reducción importante de homicidios y el incremento en detenciones, fue lo que afirmó la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, al dar a conocer la reducción del 31% en homicidios en lo que va de su administración.

Al presentar el informe mensual en la materia, la Mandataria Capitalina aseguró que junio del 2026 es el que menos homicidios dolosos registró en los últimos 15 años.

Brugada explicó que 2018 se cometían 4.2 homicidios todos los días mientras que el pasado mes de junio se cometieron 1.28 lo significa reducción de 57%. Respecto a los delitos de alto impacto destacó una disminución del 64% en comparación con 2019 cuando se cometían casi 145 delitos y en este año alrededor de 50. Durante los partidos refirió, se hicieron operativos con más de 40 mil funcionarios.

“Podría pensarse que con estos operativos se podría descuidar, sin embargo, ahí están los resultados. Asimismo, durante el mes de junio, continuó el combate contra la impunidad, no se descuidó. No sólo disminuyó el homicidio doloso, sino que también la fiscalía logró más judicializaciones. Desde que entramos al gobierno, el número de <b>órdenes de aprehensión</b> cumplimentadas en homicidios ha crecido 28% durante el primer semestre de 2026”. — Detalló

¿Cuántas personas fueron detenidas por delitos de alto impacto?

De acuerdo con Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, han sido detenidas 11 mil 223 personas.

“Del 5 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, han sido detenidas 11.223 personas por su probable vinculación a delitos de alto impacto. En el mismo periodo se han asegurado 1.721 kg de marihuana, 226 kg de cocaína, 92.7 kg de metanfetamina y 15.2 kg de cristal. Además, se han decomisado 3.063 armas de fuego, cortas y largas, 247 cargadores, más de 10.000 cartuchos, más de 400.000 pesos en efectivo, 6.717 vehículos”. — Explicó durante la conferencia

¿Qué resultados hubo contra la delincuencia durante junio?

Destacó que en junio se detuvo a 10 integrantes de la Unión Tepito, entre otros integrantes de grupos criminales, cumplimentando 318 órdenes de aprehensión y deteniendo además 77 objetivos prioritarios generadores de violencia.

En materia de extorsión enfatizó que durante la administración se detuvieron 377 personas por este delito, mientras en el mes de junio se realizaron siete detenciones relevantes en las alcaldías de Cuauhtémoc, Cuajimalpa e Iztapalapa.

Por su parte, Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5, se destaca la reducción de eventos violentos debido a que, en junio del año pasado, se registraron 121 mil 321 llamadas.