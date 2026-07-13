Inglaterra vs Argentina: encienden su rivalidad en las Semifinales del Mundial 2026

Después de 24 años, Inglaterra y Argentina se vuelven a enfrentar en un Mundial en un duelo con antecedente deportivo y político, ahora por el pase a la final.

Jude Bellingham y Harry Kane después de vencer a Noruega en Miami / Patrick Smith - FIFA Ampliar

¿Cómo llegan Inglaterra y Argentina a la semifinal?

Inglaterra venció 2 goles por 1 a Noruega en 120 minutos, los nórdicos se adelantaron al minuto 36 con un golazo de Andreas Schjelderup. Jude Bellingham empató el encuentro en el agregado del primer tiempo.

El mismo mediocampista del Real Madrid fue el encargado de clasificar a su selección con otro doblete y llegó a 6 anotaciones en la Copa del Mundo.

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Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan tras vencer 3 por 1 a Suiza, Alexis Mac Allister adelantó a los argentinos. Dan Ndoye igualó el marcador al 67´, aunque 5 minutos después, Breel Embolo fue expulsado por fingir una falta. En el alargue, Julián Álvarez y Lautaro Martínez finiquitaron el partido.

¿Cuándo y dónde se jugará la semifinal entre Inglaterra y Argentina?

El encuentro entre Los Tres Leones y La Albiceleste se jugará en el Estadio de Dallas el próximo miércoles 15 de julio a las 13:00 (tiempo centro de México).

Festejo de Alexis Mac Allister tras su anotación ante Suiza / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

Historial de enfrentamientos entre Inglaterra y Argentina en la historia de los Mundiales

Se han enfrentado en 5 ocasiones, con un saldo positivo para los europeos. Tres partidos ganados para Inglaterra, mientras que dos para Argentina.

Chile 1962

El primer encuentro entre ambas selecciones se llevó a cabo en Rancagua en la fase de grupos. Los ingleses vencieron 3 por 1 a los argentinos, y con ese resultado, Inglaterra clasificó a los Cuartos de Final, mientras que Argentina quedó eliminada en la primera fase.

Inglaterra 1966

En el juego que sentó la base de una rivalidad, Inglaterra venció por la mínima a Argentina en su propio Mundial. La polémica fue que el capitán argentino, Antonio Rattín salió expulsado pero se negó a salir de la cancha por algunos minutos en forma de protesta, también el entrenador inglés, Alf Ramsey, prohibió a sus jugadores a intercambiar playeras.

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México 1986

En el Estadio Azteca, el público mexicano fue espectador de uno de los mejores goles en la historia de las Copas del Mundo, además de la anotación más surrealista. El primer tanto fue el de la “Mano de Dios” y el segundo fue llamado el “Gol del Siglo”, ambos por Maradona.

Francia 1998

En un juego de muchos goles, ambas selecciones se fueron a penaltis después de empatar a dos anotaciones durante 120 minutos. Al final, los sudamericanos ganaron 4-3, aunque este encuentro también hubo una polémica con la expulsión de David Beckham sobre una entrada a Diego Simeone.

Corea/Japón 2002

El enfrentamiento más reciente fue para Inglaterra por la mínima. Beckham definió el partido vía penalti y con la derrota, Argentina sentenció su participación después de caer ante Suecia.

El encuentro en el Mundial 2026 será la sexta vez que se vean las caras en la historia de las Copas del Mundo, aunque por primera vez en una semifinal. Argentina ha llegado 5 veces a esta instancia, no ha perdido en el juego previo a una final.