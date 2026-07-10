Semifinales Mundial 2026: Cruces, fechas y clasificados

El Mundial 2026 entra en su recta final con las semifinales prácticamente definidas tras una fase de cuartos intensa y llena de emociones. Francia y España ya aseguraron su boleto a la antesala de la final, mientras que el otro cruce dependerá de los resultados pendientes del sábado 11 de julio.

Selección España / David Ramos Ampliar

Equipos clasificados a Semifinales

• Francia (campeona vigente de 2018 y subcampeona 2022): Venció 2-0 a Marruecos en cuartos (goles de Mbappé y Dembélé). Sigue invicta y con un plantel de lujo.

• España: Superó 2-1 a Bélgica con un gol agónico de Mikel Merino. Generación joven y talentosa que busca su segundo título.

Pendientes (cuartos de final el 11 de julio):

• Noruega vs Inglaterra

• Argentina vs Suiza

Los ganadores de esos duelos se enfrentarán en la segunda semifinal.

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Cruces confirmados de Semifinales

• Martes 14 de julio — Francia vs España en el Estadio de Dallas (Arlington, Texas). Un duelo de gigantes europeos: velocidad y experiencia francesa contra el toque y la frescura española. Posible partidazo.

• Miércoles 15 de julio — Ganador (Noruega/Inglaterra) vs Ganador (Argentina/Suiza) en el Estadio Atlanta.

Aquí podría haber un cruce épico si Argentina avanza, habría un posible reencuentro con Francia en final.

Final del Mundial: 19 de julio en el Estadio Nueva Jersey.

Tercer lugar: 18 de julio en Miami.

Selección Argentina / VCG Ampliar

Este Mundial ha sido de altísimo nivel: sorpresas como la eliminación temprana de varias potencias, el buen papel de Marruecos y la solidez de Noruega con Haaland. Francia y España parten como favoritas en su lado, pero el fútbol siempre reserva giros.

Argentina, si pasa a semis, mantiene viva la ilusión de repetir título con Messi aunque en rol más secundario. Por su parte, Inglaterra o Noruega aportarían potencia física. El torneo en Norteamérica está siendo un éxito de organización y público. Las semis prometen ser vibrantes: técnica, gol y drama garantizados.