Fin de la era Bielsa: Diego Forlán es el nuevo director técnico de la Selección Uruguaya tras el fracaso en el Mundial

Tras la decepcionante eliminación de la Selección Uruguaya en la fase de grupos del Mundial 2026, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó la salida de Marcelo Bielsa y apostó por un histórico: Diego Forlán asumirá como director técnico interino de la Celeste hasta marzo de 2027. Además, el “Cachavacha” dirigirá simultáneamente a la Sub 20 de cara al Sudamericano 2027.

Marcelo Bielsa / Ernesto Ryan Ampliar

Un cambio drástico que marca el fin de una era Bielsa y el inicio de una etapa con sabor a nostalgia y esperanza para los hinchas uruguayos.

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¿Por qué Diego Forlán?

El peso de una leyenda Diego Forlán no es un DT cualquiera. Como jugador, es uno de los máximos ídolos de la Celeste: Balón de Oro del Mundial 2010, goleador histórico, Copa América 2011 y más de 100 partidos con la selección. Su regreso al banco genera ilusión porque representa identidad uruguaya, garra charrúa y conocimiento profundo del fútbol local.

Forlán ya tuvo su primera experiencia como entrenador en Peñarol (2020), donde mostró ideas interesantes aunque con resultados irregulares. Ahora, con mayor madurez y el respaldo de la AUF, llega en un rol dual: estabilizar la mayor tras el fracaso mundialista y preparar el futuro con la Sub 20.

El legado de Bielsa: intensidad que no alcanzó Marcelo Bielsa llegó con mucha expectativa en 2023 y clasificó a Uruguay al Mundial 2026. Sin embargo, el rendimiento en la cita orbital fue por debajo de lo esperado. La Celeste, con figuras como Federico Valverde, Darwin Núñez y Ronald Araújo, no pudo superar la fase de grupos. Bielsa asumió la responsabilidad y su ciclo terminó con el torneo.

Ahora, Forlán hereda un plantel talentoso pero que necesita reencontrar el rumbo. Sus primeros desafíos serán los amistosos de septiembre y la reconstrucción anímica.

Diego Forlán / James Gill - Danehouse Ampliar

¿Qué puede aportar Forlán?

Ventajas:

• Conexión emocional con jugadores e hinchada.

• Experiencia internacional como jugador que pocos DTs poseen.

• Visión fresca y menos “teórica” que Bielsa, más pragmática y motivadora.

• Proyecto a mediano plazo: Sub 20 + Selección Mayor permite integrar juveniles rápidamente.

Riesgos:

• Poca experiencia como entrenador, solo Peñarol.

• Presión alta en un cargo interino que puede volverse permanente si los resultados acompañan.

• Necesidad de armar un cuerpo técnico sólido en poco tiempo.

El futuro de la Celeste: ¿Transición o revolución?

La designación de Forlán es una apuesta por lo conocido en momentos de crisis. Uruguay necesita resultados rápidos para las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030. Si “Cachavacha” logra transmitir su mentalidad ganadora, podría consolidarse más allá de marzo 2027.