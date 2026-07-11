Inglaterra de la mano de Bellingham está en semifinales al triunfar sobre la Noruega de Haaland

Inglaterra sufrió, resistió y terminó celebrando un dramático triunfo de 2-1 sobre Noruega en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo que se definió hasta los tiempos extra.

Jude Bellingham Inglaterra Mundial 2026 / Ian MacNicol Ampliar

Los noruegos golpearon primero al minuto 36 con un espectacular disparo de Andreas Schjeldrup, pero la respuesta inglesa llegó antes del descanso: Anthony Gordon fabricó una brillante jugada individual y Jude Bellingham culminó la acción con un recorte dentro del área y una definición impecable.

La anotación estuvo rodeada de polémica, pues surgieron versiones de que el balón habría rozado una de las cámaras aéreas del estadio antes de terminar en la red. En la segunda mitad, Noruega volvió a marcar, aunque el tanto fue invalidado por una falta previa de Erling Haaland.

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Con el 1-1 intacto, el encuentro se extendió al alargue, donde Bellingham volvió a vestirse de héroe. Al minuto 93 aprovechó un deficiente rechace del guardameta Ørjan Nyland para firmar el doblete y sellar el pase inglés a semifinales.

Inglaterra mantiene vivo el sueño de disputar su primera final mundialista en 60 años.