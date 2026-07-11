Muere Jayden Adams, seleccionado de Sudáfrica en el Mundial 2026

El fútbol sudafricano y mundial está de luto. Jayden Adams, talentoso mediocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección de Bafana Bafana, murió este sábado 11 de julio de 2026 a la edad de 25 años, apenas semanas después de participar en la Copa del Mundo FIFA 2026.

Jayden Adams / Icon Sportswire Ampliar

Trayectoria y participación en el Mundial 2026

Adams, nacido el 5 de mayo de 2001 en Ciudad del Cabo, se consolidó como uno de los jugadores más prometedores del fútbol sudafricano. Jugaba principalmente como mediocampista central, aunque también podía actuar como extremo. Con el Mamelodi Sundowns contribuyó en campañas importantes, incluyendo la CAF Champions League.

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En el Mundial 2026, Adams fue titular en los tres partidos de la fase de grupos de Sudáfrica contra México, Chequia y Corea del Sur. Su desempeño ayudó a Bafana Bafana a lograr un hito histórico: clasificar por primera vez a octavos de final, donde cayeron ante Canadá. Jugó un total de 9 partidos con la selección absoluta, anotando 2 goles.

Detalles de su fallecimiento Su cuerpo fue encontrado en una casa en Schotsche Kloof, Ciudad del Cabo. La policía sudafricana abrió una investigación, aunque hasta el momento no se ha revelado la causa oficial de la muerte. Familiares y representantes pidieron privacidad.

Solo dos semanas antes, Adams había enfrentado una dura pérdida personal: el fallecimiento de su abuela Marianna Adams. A pesar de ello, mostró gran profesionalismo al jugar en el Mundial.

Selección Sudáfrica / Andrew J. Clark/ISI Photos Ampliar

Reacciones y condolencias

• El Sindicato de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU) confirmó la noticia y expresó sus condolencias.

• El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, destacó a Adams como “uno de los talentos más brillantes del país”.

• El Mamelodi Sundowns, SAFA y figuras del fútbol internacional han enviado mensajes de apoyo a la familia.

“Jayden representó a Sudáfrica en el Mundial con orgullo, coraje y distinción. Que su alma descanse en paz”, se lee en varios comunicados oficiales.

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Legado de un joven talento Jayden Adams deja un legado de dedicación y superación. Pasó de las canteras locales a brillar en la Premier Soccer League y en la máxima cita mundialista.