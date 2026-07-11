¿Debió anularse el primer gol de Inglaterra? La jugada que desató polémica en los cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 entre Noruega e Inglaterra arrojó una de las acciones más polémicas del torneo. El primer gol de Inglaterra, convertido por Jude Bellingham, quedó bajo la lupa luego de que la jugada previa aparentemente incluyera un contacto del balón con el cable de la cámara aérea, una situación que, de acuerdo con el reglamento, pudo haber cambiado por completo el desenlace de la acción.

Norway vs England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 / Eddie Keogh - The FA Ampliar

La polémica comenzó poco antes del descanso. Tras un despeje largo del guardameta noruego Orjan Nyland, las repeticiones mostraron que el balón habría rozado el cable de la SkyCam suspendida sobre el terreno de juego.

La trayectoria de la pelota cambió ligeramente y la posesión terminó favoreciendo a Inglaterra, que desarrolló el ataque culminado por Jude Bellingham para firmar el 1-1 parcial. La anotación fue validada por el árbitro Clément Turpin y el VAR no intervino, lo que provocó la inmediata protesta de los futbolistas y el cuerpo técnico noruego.

¿Qué dice el reglamento de la FIFA sobre un balón que golpea una cámara aérea?

De acuerdo con el reglamento, al momento del impacto, el árbitro debió parar el partido y reanudar el juego según con balón a tierra, lo que anularía la jugada con la que Inglaterra consiguió el empate.

Nalón y sensor Mundial 2026 Ampliar

El exárbitro Eduardo Iturralde González aseguró que la acción debió detenerse en cuanto se produjo el contacto con el cable, por lo que el gol no debió subir al marcador. Sin embargo, también explicó que el VAR tiene limitaciones reglamentarias y, al no haberse detectado el incidente durante el desarrollo de la jugada, el sistema no corrigió la decisión tomada en el terreno de juego.

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La controversia aumentó cuando FIFA informó que los sensores instalados dentro del balón no registraron evidencia concluyente de un contacto con el cable de la cámara aérea: “Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor del Connected Ball no mostró ningún pico en el ‘latido del balón’ mientras estaba en el aire y, por lo tanto, no existe evidencia de que el balón tocara el cable aéreo ni de que este alterara su trayectoria”.

Explicación que contrastó con las imágenes difundidas por distintas cadenas de televisión, donde el balón parecía modificar ligeramente su trayectoria, alimentando todavía más la discusión sobre la decisión arbitral.

Jude Bellingham Inglaterra Mundial 2026 / Ian MacNicol Ampliar

Más allá de la polémica, Inglaterra terminó imponiéndose por 2-1 en el tiempo extra con un segundo gol de Jude Bellingham, asegurando su clasificación a las semifinales del Mundial 2026.

No obstante, el foco de la conversación quedó lejos del resultado deportivo y se concentró en una jugada inédita que reabrió el debate sobre los protocolos arbitrales, el alcance del VAR y la aplicación del reglamento en situaciones tan inusuales como el contacto del balón con una cámara aérea.