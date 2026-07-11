Argentina celebra a lo grande en tiempos extra y está en semifinales del Mundial 2026

La selección de Argentina eliminó a Suiza 3-1 y se clasifica a las semifinales de la Copa Mundial del 2026 y se verá las caras contra Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio.

Argentina en semifinales Mundial 2026 / Ryan Pierse - FIFA Ampliar

Al minuto 10 la albiceleste se puso al frente del marcador gracias a un remate certero de Alexis Mac Allister que dejó mal parado al guardameta Gregor Kobel.

En un par de ocasiones aparecería la figura del portero Emiliano Martínez, teniendo dos achiques efectivos para contrarrestar el empate suizo. Cuando ya no pudieron reaccionar fue al 67 con Dan Ndoye. Sin embargo, la alegria les duró muy poco ya que tras una revisión en el VAR, terminaron expulsando a Breel Embolo y por dos amarillas se iba a los vestuarios.

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90 minutos no fueron suficientes y se fueron hasta los tiempos extras. Al 112 Julian Álvarez mandó un golazo con un disparo de media distancia al poste más lejano de Kobel y así recuperaron la ventaja.

Venían una serie de modificaciones, entre ellas el ingreso de Lautaro Martínez, que aparecería en el marcador después de una descolgada por la banda de la derecha y tras una serie de rebotes se la encontró el delantero del Inter de Milán para poner la cifra definitiva de 3-1.

Argentina sigue en la lucha por quedarse con su segunda copa mundial de forma consecutiva, pero antes se medirá contra Inglaterra en las semifinales