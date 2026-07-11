Julián Quiñones no tiene ofertas del Chelsea pese a los rumores: esto dicen las fuentes en Inglaterra

Julián Quiñones, delantero de la Selección Mexicana y máximo goleador del Tri en el Mundial 2026, no ha recibido ninguna oferta formal del Chelsea, según confirmaron los periodistas ingleses Ben Jacobs y Fabrizio Romano este viernes 10 de julio, desmintiendo así los reportes surgidos desde Arabia Saudita.

Julián Quiñones después de su gol / Soccrates Images Ampliar

¿Por qué se habló de una oferta del Chelsea por Quiñones?

Todo comenzó con una nota del diario saudí Asharq Al-Awsat, que aseguró que el Chelsea F.C. envió una jugosa oferta para conseguir el traspaso del jugador colombiano naturalizado mexicano, una vez concluida su participación en la Copa del Mundo con el Tricolor . Quiñones se volvió figura clave para México al anotar cuatro goles que lo colocaron a la par de Chicharito Hernández y Luis Hernández.

Julián Quiñones / Kevin C. Cox Ampliar

¿Qué dicen los periodistas ingleses sobre el fichaje?

La versión saudí chocó de frente con las fuentes cercanas al club londinense. Ben Jacobs, de GiveMeSport y talkSPORT, fue tajante: “el delantero de Al-Qadsiah, Julián Quiñones, se considera intransferible. El Chelsea no ha presentado ninguna oferta, a pesar de las informaciones al respecto”.

Julián Quiñones rumbo a Europa Ampliar

Por su parte, Fabrizio Romano —la voz más confiable del mercado de fichajes a nivel mundial— también salió a desmentir que existiera una propuesta concreta de los Blues.

En resumen: No hay negociación abierta, no hay cifra sobre la mesa y no hay contacto formal entre Chelsea y Al-Qadsiah por el delantero.

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¿Está Quiñones en los planes del Chelsea?

No, al menos no de forma inmediata. Las fuentes inglesas coinciden en que el atacante no figura como prioridad en el mercado veraniego de los Blues. A esto se suma un obstáculo clave: Al-Qadsiah le renovó el contrato a Quiñones hasta 2029 apenas antes del Mundial, y el club saudí lo considera pieza intransferible de su proyecto rumbo a la Liga de Campeones de la AFC. Según reportó John Sutcliffe de ESPN, la nueva cláusula de rescisión ronda los 120 millones de dólares, una cifra que enfría cualquier operación relámpago.

¿Qué otros equipos están interesados en Julián Quiñones?

El Chelsea no es el único club que sigue de cerca al delantero de 29 años. De acuerdo con reportes de Sky Sports y El Futbolero México, otros equipos de la Premier League también lo tienen en el radar.

Julián Quiñones rumbo a Europa Ampliar

Aston Villa: el conjunto de Unai Emery, campeón de la Europa League 2025/26, lo tendría como prioridad para reforzar su ataque de cara a la Champions, según el especialista en fichajes Sacha Tavolieri.

Fulham: fue de los primeros clubes en sondear al jugador tras su irrupción en el arranque del Mundial.

Desde abril, medios como 365Scores reportaron que tres clubes ingleses ya habían contactado al Al-Qadsiah para tantear condiciones, aunque sin confirmar nombres.

¿Por qué Quiñones despierta tanto interés en Europa?

Los números respaldan la ola de rumores. Quiñones cerró la temporada 2025-26 como máximo goleador de la Saudi Pro League con 33 goles, superando a nombres como Cristiano Ronaldo e Ivan Toney. Su valor de mercado, según Transfermarkt, ronda los 14 millones de euros, una cifra que podría dispararse tras su actuación mundialista con México.

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¿Qué sigue para Julián Quiñones?

Por ahora, su futuro sigue en Arabia Saudita. Al-Qadsiah no tiene intención de negociar su salida este verano y ninguno de los clubes interesados —Chelsea, Aston Villa o Fulham— ha presentado una oferta formal que obligue al club saudí a sentarse a negociar. El mercado europeo de verano permanece abierto durante las próximas semanas, así que cualquier movimiento real tendría que concretarse antes del cierre. Hasta entonces, el interés seguirá siendo eso: interés, sin oferta sobre la mesa.