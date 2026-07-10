España vs. Bélgica (2-1): Mikel Merino mete a la Furia Roja en semifinales del Mundial 2026

España y Bélgica protagonizaron uno de los duelos más atractivos de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 en el estadio de Los Ángeles. La Furia Roja se impuso por 2-1 y consiguió su boleto a las semifinales, donde se medirá ante Francia por un lugar en la gran final.

España vs Bélgica / Luke Hales Ampliar

Desde el silbatazo inicial, España se adueñó de la posesión del balón y marcó el ritmo del encuentro. Su dominio dio frutos al minuto 29, cuando, tras un rebote concedido por Thibaut Courtois, Fabián Ruiz apareció dentro del área para empujar el esférico al fondo de las redes y poner el 1-0. Antes del descanso, Bélgica reaccionó. Tras una jugada colectiva, Timothy Castagne envió un centro al primer poste que De Ketelaere conectó con un certero remate para igualar el marcador 1-1 y devolver la esperanza a los Diablos Rojos.

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En la segunda mitad, el desarrollo del partido de fútbol se mantuvo con el mismo guion: España controló la pelota y buscó generar espacios, mientras Bélgica apostó por los contragolpes y los errores de su rival. Ambos equipos generaron oportunidades de peligro, aunque el conjunto español fue el que mantuvo el control del juego.

El encuentro dio un giro cuando Courtois abandonó el terreno de juego por molestias musculares, dejando su lugar a Senne Lammens. Al minuto 87, Pedri sacó un disparo que el guardameta belga no logró controlar, dejando el balón a merced de Mikel Merino, quien apenas tenía dos minutos sobre el terreno de juego y aprovechó el rebote para marcar el 2-1 definitivo. Con este tanto, Merino volvió a convertirse en el héroe de España. Al igual que en la eliminatoria anterior frente a Portugal, el mediocampista apareció en los minutos finales para darle a su selección el pase a la siguiente ronda.

Fabian Ruiz feteja gol / Carl Recine Ampliar

Ahora, la Furia Roja se enfrentará a Francia en las semifinales de la Copa del Mundo, en un duelo que definirá a uno de los finalistas del torneo.