André-Pierre Gignac celebra con Francia tras el pase a semifinales: así fue su encuentro con Kylian Mbappé en el vestidor

André-Pierre Gignac apareció en el vestidor de la Selección de Francia después de la victoria sobre Marruecos que aseguró el boleto a las semifinales. El delantero de Tigres aprovechó su presencia en el estadio para felicitar a sus compatriotas y reencontrarse con varios excompañeros, entre ellos Kylian Mbappé y N’Golo Kanté.

André-Pierre Gignac / Alex Pantling - FIFA Ampliar

¿Por qué André-Pierre Gignac entró al vestidor de la Selección de Francia?

Aunque lleva varios años consolidado como figura de Tigres en la Liga MX, André-Pierre Gignac mantiene una relación cercana con varios integrantes de la Selección de Francia gracias a su paso por el combinado nacional.

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Tras el triunfo de Les Bleus sobre Marruecos, el atacante francés tuvo acceso al vestidor para felicitar al plantel por la clasificación a las semifinales. Ahí convivió con jugadores y cuerpo técnico, en una imagen que rápidamente llamó la atención entre los aficionados mexicanos, quienes siguen de cerca la carrera del histórico goleador universitario.

¿Qué jugadores saludaron a Gignac después del partido?

Además de Mbappé, varios futbolistas recibieron con afecto al delantero de Tigres. El primero en acercarse fue Lucas Hernández, quien le dio la bienvenida al vestidor. Más adelante apareció N’Golo Kanté, uno de los jugadores con los que Gignac compartió vestidor durante su etapa con Francia.

Ambos coincidieron en la Selección Francesa que disputó la Eurocopa 2016, torneo en el que el conjunto galo terminó como subcampeón tras perder la final frente a Portugal.

El reencuentro reflejó que, pese a su larga estancia en el fútbol mexicano, Gignac sigue conservando vínculos importantes con varios integrantes del representativo francés.

"𝙅'𝙖𝙙𝙤𝙧𝙚 𝙘𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙚́𝙦𝙪𝙞𝙥𝙚, 𝙞𝙡 𝙮 𝙖 𝙢𝙚̂𝙢𝙚 𝙥𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙢𝙤𝙩𝙨 !" 🫶 @10APG



André-Pierre Gignac est venu féliciter les Bleus dans le vestiaire après la victoire 2-0 face au Maroc ! pic.twitter.com/AxsbgFGVF2 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 10, 2026

¿Qué dijo Gignac sobre la Selección de Francia?

Después de convivir con el plantel, el atacante también compartió su análisis sobre el momento que vive Francia y destacó el potencial ofensivo del equipo.

“Vine a saludar a algunos antiguos compañeros, aún quedan algunos, pero no muchos. En la delantera tenemos cuatro, cinco o seis monstruos que pueden marcar la diferencia en cualquier momento”.

Las palabras del delantero de Tigres reflejan la confianza que existe alrededor del conjunto francés, especialmente por la calidad de futbolistas como Mbappé y el resto del ataque, considerado uno de los más peligrosos del torneo.

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¿Qué sigue para Francia y para Gignac?

Con el boleto asegurado a las semifinales, la Selección de Francia buscará mantenerse en la pelea por el campeonato y acercarse a una nueva final internacional. El equipo espera confirmar a su siguiente rival, con la misión de mantenerse en la defensa del título.

Por su parte, André-Pierre Gignac continuará enfocado en su etapa con Tigres, aunque su visita al vestidor francés volvió a demostrar el respeto y la cercanía que mantiene con el grupo que hoy busca escribir un nuevo capítulo en la historia de Les Bleus.