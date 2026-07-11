FIFA pone a la venta los últimos boletos para la Final del Mundial 2026: Zonas y precios oficiales / Dustin Satloff

A pocos días de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará el 19 de julio en el Estadio Nueva York, la FIFA ha puesto a la venta boletos restantes. Los precios de los boletos para el Mundial van desde los 7,380 dólares para entradas de categoría 2, hasta los 34,500 dólares en las exclusivas zonas de hospitalidad Trophy Lounge.

Copa del Mundo / David Ramos Ampliar

El sitio oficial de boletos de la FIFA, previamente había registrado el evento como agotado; sin embargo, reflejó la disponibilidad de mil 178 asientos en la Categoría 2. Los accesos están distribuidos en cinco secciones del anillo superior a lo largo de las bandas laterales del recinto, los cuales quedaron distribuidos de la siguiente manera: 443 boletos en la sección 334, 299 en la sección 343, 282 en la sección 344, 139 en la sección 335 y 15 asientos en la sección 333.

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• Boletos de Categoría 2 a 7,380 dólares cada uno.

• 68 boletos premium de Categoría 1 en las primeras filas de la lower deck, con precios que oscilan entre 19,995 y 32,970 dólares.

• Paquetes de hospitalidad Trophy Lounge y Trophy Lounge+ a 34,500 y 32,500 dólares, que incluyen comida, bebidas y una experiencia VIP completa.

Estos precios reflejan la estrategia de precios dinámicos y reventa oficial que ha implementado la FIFA durante todo el torneo. Mientras que las entradas de reventa de boletos en el mercado secundario pueden llegar a costar hasta más de 11 millones de dólares en algunos listados extremos, la organización mantiene disponibles estos asientos de último minuto.

Para muchos aficionados, especialmente en Latinoamérica, estos montos representan no solo un lujo inalcanzable, sino un claro símbolo de cómo el fútbol de élite se aleja cada vez más del público masivo. El Mundial 2026, coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá, prometía ser accesible, pero los precios de la final superan con creces los de ediciones anteriores como Qatar 2022.

FIFA tickets / Cheng Xin Ampliar

¿Es esto un reflejo de la exclusividad que busca la FIFA para generar mayores ingresos, o simplemente la realidad económica de un evento global de esta magnitud?

Mientras los fanáticos sueñan con ver en vivo la coronación del nuevo campeón del mundo, solo unos pocos privilegiados o aquellos dispuestos a endeudarse podrán estar presentes en el estadio.

La pelota ya está en juego. La final del Mundial se acerca y, con ella, la confirmación de que en el fútbol moderno, el espectáculo tiene un precio y a veces es exorbitante.