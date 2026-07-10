Isabel Haugseng, novia de Erling Haaland es ex futbolista y así fue como conoció al famoso vikingo

Erling Haaland se está robando los reflectores en el Mundial 2026 y su vida privada también. Así que conoce a Isabel Haugseng, su actual novia que tiene un pasado futbolista tal como el noruego, así que sigue leyendo para que te enteres de todo el chismecito bambollero.

¿Quién es Isabel Haugseng, novia de Erling Haaland?

Isabel Haugseng creció en Bryne, pequeña ciudad de Noruega y hogar de ambos. Ella es unos años menor que Erling Haaland y actualmente tiene 22 años.

Recientemente, ella ha dicho que aunque extraña el futbol, ha comenzado a adentrarse más a las redes sociales y el mundo de la moda. Con ello, ha conseguido meterse en la industria, llegando a ser embajadora de una marca de joyería que incluirá una colección exclusiva con su propia colección que saldrá a finales del 2026.

Así, ha mencionado que le gusta compartir su contenido con otras personas, mostrando un poco sobre moda, belleza y los viajes que realiza pues, apenas está incursionando en ello y lo disfruta bastante.

Mx - Isabel Haugseng y Erling Haaland Ampliar

¿En qué equipo jugó Isabel Haugseng?

Isabel Haugseng, ha dicho que debido a este deporte conoció a Harland, pues antes de que iniciaran su romance y ella comenzara en el mundo de la moda y el lifestyle, amaba el futbol.

La futbolista jugaba en el equipo femenino Bryne FK, y ha dicho que:

Para ser sincera, no era la mejor regateando y esas cosas. Yo era más de velocidad. Corría, extraño bastante esos días” — Isabel Haugseng

Sin embargo, ella lo dejó aunque no dice la razón, sin embargo, tanto Haaland como Isabel, han dicho que esto les ha ayudado a ambos como pareja para entender el trabajo que realiza el futbolista pues, ella sabe la preparación que necesita tener él y además, esperan pasar su legado deportista a su pequeño hijo.

La historia de amor entre Haaland e Isabel Haugseng

Como se mencionó anteriormente, Haaland e Isabel Haugseng se conocieron gracias al futbol cuando jugaban ambos en equipos menores y locales, sin embargo, terminó por atravesar la amistad y la cancha.

Con ello, en 2024 dieron la bienvenida a su primer hijo, identidad que han mantenido con bajo perfil para cuidarlo de cualquier cosa que suceda.

Y a decir verdad, ambos son muy tiernos cuando se juntan y claro que han robado miradas ahora en el Mundial 2026 ya que, con el torneo, la pareja ha hecho que los reflectores no dejen de seguirlos no solo por su buena química, sino también por el estilo que ambos llevan.