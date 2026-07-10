Noruega vs Inglaterra EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026

Noruega e Inglaterra se miden en Miami en el encuentro correspondiente a los Cuartos de Final del Mundial 2026.

Festejo de Noruega tras eliminar a Brasil / Steph Chambers - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Noruega a los octavos de final?

Los dirigidos por Stale Solbakken empezaron de manera perfecta, golearon 4 por 1 a Irak en su debut con doblete de Erling Haaland. Ante Senegal, otra vez el delantero del Manchester City anotó dos goles y se llevaron la victoria 3 por 2. En su último juego de la fase de grupos, con suplentes, cayeron contra Francia.

En los Dieciseisavos de Final contra Costa de Marfil, Antonio Nusa adelantó a los nórdicos al 39´. En la segunda mitad, Amad Diallo igualó el marcador, pero al minuto 86, Haaland anotó el tanto que le dio la clasificación a su selección.

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En Nueva Jersey, Brasil llegó como favorita al duelo de Octavos, incluso Bruno Guimarães falló un penalti. En el segundo tiempo, con doblete de Haaland, sentenció el encuentro y a pesar del último gol de Neymar en una Copa del Mundo, Noruega avanzó a los Cuartos de Final.

Posible alineación (4-3-3):

Örjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sorloth, Antonio Nusa, Erling Haaland.

Penalti de Harry Kane contra México / Nick Potts - PA Images Ampliar

¿Cómo llega Inglaterra al partido contra Noruega?

Los dirigidos por Thomas Tuchel se enfrentaron a Croacia en su debut en el Mundial 2026, con doblete de Harry Kane, vencieron 4 por 2 a Luka Modrić y compañía. La otra victoria que tuvieron fue ante Panamá con anotaciones de Jude Bellingham y Kane. Contra Ghana empataron sin goles.

En Dieciseisavos, fueron sorprendidos al minuto 7 por Brian Cipenga que adelantó al conjunto del Congo. Aunque en la segunda mitad, el delantero del Bayern Munich remontó el marcador para darle la clasificación a los ingleses.

Jugaron ante México en la capital del país por el pase a Cuartos, Bellingham en cuestión de dos minutos, puso arriba a su selección con un doblete, aunque Julian Quinones acercó a la Selección Mexicana antes del descanso. Ya con 10 hombres, Inglaterra logró meter el tercero vía penalti, de la misma forma, Raúl Jiménez anotó el segundo para los locales y a pesar de sufrir en los últimos minutos, los europeos lograron avanzar de ronda.

Posible alineación (4-2-3-1):

Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, John Stones, Nico O´Reilly; Elliot Anderson, Jordan Henderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Anthony Gordon, Harry Kane.

Historial entre Noruega e Inglaterra

En su primer enfrentamiento en una Copa del Mundo, Inglaterra ha vencido en 6 ocasiones a los nórdicos, mientras que solo Noruega le ha ganado a los ingleses 2 veces, y han empatado en tres juegos.

¿Qué sigue para el ganador?

El ganador de este encuentro jugará el próximo miércoles 15 de julio en Atlanta contra el vencedor entre Argentina y Suiza por el pase a la final.

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El encuentro entre Noruega e Inglaterra se podrá vivir a través de la Cadena W.

Noruega vs Inglaterra DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER