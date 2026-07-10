¿Cuánto ganará el campeón del Mundial 2026? La FIFA revela una cifra histórica de dinero

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, no solo entregará la gloria eterna de levantar la Copa del Mundo. También repartirá dinero récord. La FIFA confirmó que el campeón recibirá 50 millones de dólares solo por ganar el título, la mayor cantidad jamás pagada en la historia del torneo.

Copa del Mundo / Molly Darlington Ampliar

Esta cifra supera los 42 millones de dólares que recibió Argentina tras conquistar Qatar 2022, lo que representa un aumento del 19% en el premio al ganador.

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Reparto completo de premios del Mundial 2026

La FIFA destinará un fondo histórico de entre 727 y 871 millones de dólares para las 48 selecciones participantes. De este monto, una parte importante se distribuye según el rendimiento deportivo.

Premios por posición final

Campeón : 50 millones de dólares

: Subcampeón : 33 millones de dólares

: 33 millones de dólares Tercer lugar : 29 millones de dólares

: 29 millones de dólares Cuarto lugar : 27 millones de dólares

: 27 millones de dólares 5° al 8° lugar (cuartofinalistas): 19 millones de dólares

9° al 16° lugar (octavos): alrededor de 15-16 millones

17° al 32° lugar: alrededor de 11-12 millones

33° al 48° lugar (fase de grupos): alrededor de 9-10 millones

Además, todas las selecciones reciben dinero base por clasificar y prepararse: entre 10 y 12,5 millones de dólares por equipo. Por lo tanto, el campeón del mundo podría embolsarse al menos 62,5 millones de dólares en total de la FIFA, sin contar patrocinios ni bonos internos.

¿A quién va el dinero?

Federaciones vs. Jugadores Importante: el premio no va directamente a los futbolistas. El dinero llega a la federación del país campeón, que decide cómo distribuirlo:

Pago de bonos a jugadores

Inversión en infraestructura

Desarrollo de divisiones inferiores

Gastos operativos

En Qatar 2022, Argentina repartió bonos importantes a sus futbolistas, pero cada país tiene su propia política.

El crecimiento es claro: la FIFA está inyectando más dinero al fútbol de selecciones para compensar el enorme impacto económico del Mundial de Clubes y otras competiciones.

Aficionado con la Copa del Mundo / Ryan Pierse - FIFA Ampliar

Impacto económico más allá del premio

Para el país campeón no solo cuenta el cheque de más de 50 millones de dólares. El título genera:

Millones en patrocinios nuevos

nuevos Aumento en venta de derechos de TV y merchandising

y merchandising Turismo y exposición global durante años

Valorización de jugadores (los que brillen en 2026 verán subir su precio en el mercado de fichajes)

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en lo económico. Ser campeón del mundo ya no solo es el sueño de cualquier futbolista: ahora vale 50 millones de dólares garantizados para su federación, más todo lo que viene después.

Mientras los fanáticos sueñan con ver a su selección levantar la Copa el 19 de julio de 2026 en la final de Nueva Jersey, los directivos ya calculan el enorme impacto financiero que traerá ese trofeo dorado.