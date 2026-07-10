Ashlyn Castro, novia de Jude Bellingham; ¿Cuántos años le lleva la modelo al futbolista inglés?

En la mayoría de las relaciones heterosexuales, se mira con normalidad que el hombre sea mayor que la chica sin problema alguno, sin embargo, cuando se trata de un caso opuesto, es a ella cuando le llueven las críticas. Cuando esto se sabe de antemano, las figuras públicas como los deportistas suelen ser foco de atención y tal es el caso de Jude Bellingham y Ashlyn Castro. Así que te contamos todo lo que se sabe sobre la relación de este par.

Ashlyn Castro; ¿Quién es la modelo e influencer que es pareja de Jude Bellingham?

Ashlyn Castro se ha vuelto una figura de la que todos hablan y es que, además de que su belleza natural cautiva a todos los reflectores, al hacer pareja con Jude Bellingham el peso recae en la influencer.

Ella es una reconocida modelo que desde principios del 2025 ha sido relacionada con el futbolista inglés pero antes de estar con Jude Bellingham, ella ya brillaba por su carrera en el mundo de las redes sociales. En ellas, Ashlyn comparte contenido de moda, belleza y lifestyle con alrededor de 700 mil seguidores.

Y aunque ninguno de los dos han compartido detalles de cómo iniciaron su relación, ella ha sido bastante criticada por su diferencia de edad con el futbolista pues, la influencer tiene 28 años y él 23.

¿Por qué se critica a la modelo e influencer Ashlyn Castro?

Aunque los dos fueron fotografiados juntos a principios de 2025, han mantenido su relación en secreto y ambos evitan hablar de su vida privada en entrevistas o en redes. Sin embargo, varios internautas han criticado la relación de Bellingham y Ashlyn ya que, ella es unos cuantos años mayor que él.

Algunos argumentan que ella se está aprovechando, mientras que otros mencionan que no tiene nada que ver pues ella ya era una influencer y modelo antes de que Bellingham brillara y fuera una estrella, además eso no tiene nada que ver pues si fuera al revés no se harían este tipo de comentarios.

Pero de algo que todos estamos seguros es que, la pareja brilla por sí sola y se ven más enamorados que nunca. Además, son bastante inteligentes para mantenerse alejados de los reflectores y poner su vida realmente privada.