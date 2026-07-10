Vacaciones de verano 2026: PILARES abre cursos gratuitos con robótica, deportes, arte y ciencia para niñas y niños en la CDMX

Una opción para aprender y divertirse durante el verano

Con el fin del ciclo escolar a la vuelta de la esquina, miles de familias comienzan a buscar opciones para que niñas, niños y adolescentes aprovechen su tiempo libre de forma segura y entretenida. Como cada año, la red de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) lanzó su programa de cursos de verano 2026, una alternativa gratuita que combina aprendizaje, recreación y convivencia comunitaria.

Las actividades se llevarán a cabo en distintas sedes distribuidas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con el propósito de que más personas tengan acceso a espacios donde puedan desarrollar habilidades, descubrir nuevos intereses y convivir con otros participantes durante el periodo vacacional.

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Robótica, deportes, arte y mucho más

Bajo el programa “Un Verano Divertido”, los asistentes podrán participar en una amplia variedad de talleres diseñados para estimular la creatividad, el trabajo en equipo y el aprendizaje.

Entre las actividades destacan talleres de robótica, programación, ciencia y tecnología, donde los participantes podrán acercarse al mundo de la innovación mediante dinámicas prácticas y proyectos adaptados a su edad.

La oferta también contempla actividades artísticas como pintura, dibujo, música, danza, teatro, manualidades y expresión creativa, con el objetivo de impulsar el desarrollo cultural y fortalecer la imaginación de niñas y niños.

Cursos de verano en PILARES. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM Ampliar

Para quienes prefieren el deporte, habrá disciplinas como box, fútbol, básquetbol, voleibol, ajedrez, acondicionamiento físico y juegos recreativos, además de dinámicas al aire libre enfocadas en promover hábitos saludables y el trabajo en equipo.

Asimismo, los cursos incluirán talleres de huertos urbanos, reciclaje, educación ambiental, lectura, cuidado de la naturaleza y habilidades socioemocionales, buscando que los asistentes desarrollen valores como el respeto, la cooperación y el compromiso con su comunidad.

¿Cómo inscribirse?

El registro podrá realizarse directamente en las sedes participantes de PILARES, aunque algunas también habilitarán inscripciones mediante sus canales oficiales. Las fechas de registro pueden variar dependiendo del centro comunitario y permanecerán abiertas hasta agotar los lugares disponibles.

Para completar la inscripción, generalmente se solicita una identificación oficial del padre, madre o tutor, así como documentación básica del menor. En algunos casos también será necesario contar con un registro previo en la red de PILARES.

Las autoridades recomendaron acudir con anticipación, ya que el cupo para varias actividades suele llenarse rápidamente conforme se acerca el inicio del periodo vacacional.

Verano en PILARES. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM Ampliar

Espacios que funcionan todo el año

Además de los cursos de verano, PILARES ofrece durante todo el año una amplia oferta gratuita de talleres educativos, culturales, deportivos y de capacitación para personas de todas las edades. Estos espacios se han consolidado como una alternativa para complementar la educación, fomentar la inclusión social y fortalecer el tejido comunitario en distintos puntos de la capital.

Con esta nueva edición de los cursos de verano, el Gobierno de la Ciudad de México busca que niñas, niños y adolescentes disfruten unas vacaciones diferentes, en las que puedan aprender nuevas habilidades, mantenerse activos y convivir en un ambiente seguro. La invitación está abierta para que las familias consulten la sede de PILARES más cercana y aprovechen esta oferta gratuita antes de que los lugares se agoten.

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