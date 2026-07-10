Tiene solo 8 episodios y ya es de lo más visto en Netflix México; El thriller que no deja de sorprender

Hay un thriller en formato de serie que solo tiene 8 episodios pero que ya es de lo más visto en Netflix en México, de acuerdo con el sitio especializado Flixpatrol. Y si, estamos hablando de ‘I Will Find You”, una serie de misterio que sigue la historia de un hombre que lleva preso años por un asesinato de quien menos te imaginas. Así que si con esto ya estás enganchado o enganchada, sigue leyendo para enterarte de todos los detalles.

¿De qué trata la serie de Netflix ‘I Will Find You’?

‘I Will Find You’ es una serie estilo thriller que sigue la historia de David Burroughs, un hombre que lleva años en prisión tras ser declarado culpable por el supuesto asesinato de su propio hijo. Sin embargo, la trama cambia cuando una mujer tiene pruebas de que esto no sucedió.

Es entonces cuando el protagonista comienza a cuestionar lo que realmente ocurrió y se embarca en una desesperada búsqueda para descubrir la verdad, aún cuando eso signifique enfrentarse a personas poderosas y poner en riesgo su propia vida.

La serie está protagonizada por Sam Worthington, Britt Lower y Milo Ventimiglia. Como suele ocurrir con las historias clásicas de Harlan Coben, la trama está llena de giros, secretos familiares, investigaciones y personajes que parecen esconder algo.

Mx - Serie de Netflix 'I Will Find You' Ampliar

¿Qué críticas tiene la segunda serie más vista en Netflix México?

Realmente los expertos en este tipo de entretenimiento no la cataloga como una gran serie, sin embargo se destaca su capacidad de mantener al filo del asiento a la gente. Por ejemplo, The Guardian la califica como “una serie poco prometedora exasperadamente entretenida” o The Hollywood Reporter menciona que el programa está diseñado casi como entretenimiento pasivo para ver “mientras haces otras cosas”.

Aún con ello, ha llegado a las primeras categorías en México en Netflix, pues al parecer no es difícil de comprender.

¿Por qué las historias de Harlan Coben funcionan en Netflix?

El escritor estadounidense se ha convertido en uno de los autores más exitosos dentro del catálogo de Netflix gracias a sus historias no complejas de misterio.

Una de las características que más distinguen a Harlan Coben es que sus protagonistas suelen ser personas comunes que, de un momento a otro, descubre un secreto que cambia por completo sus vidas. A partir de ahí comienzan investigaciones llenas de pistas falsas, personajes que ocultan información y revelaciones que mantienen la tensión hasta el final.

Claramente, con ‘I Will Find You’, Netflix vuelve a apostar por una fórmula que ya ha demostrado funcionar: una historia de intria con pocos episoldios, un ritmo un tanto ágil y suficientes sorpresas que enganchan desde el primer capítulo.