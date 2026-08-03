La FILIJ regresa a la CDMX: la feria de libros para niñas, niños y jóvenes ya tiene fecha

Mx - La FILIJ regresa a la CDMX. / Marco Cristofori

La fiesta de los libros está de regreso

Los amantes de la lectura ya pueden marcar una fecha en el calendario. La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), uno de los eventos culturales más esperados por niñas, niños, adolescentes y familias, regresará este año con una nueva edición que ofrecerá cientos de actividades enfocadas en acercar la literatura al público más joven.

La FILIJ se ha consolidado como un espacio donde los libros dejan de ser únicamente objetos para convertirse en experiencias. A lo largo de sus ediciones ha reunido a escritores, ilustradores, narradores orales, científicos, artistas y promotores de lectura que comparten con los visitantes talleres, charlas, espectáculos y presentaciones editoriales.

Este año, la feria volverá a realizarse con entrada gratuita, manteniendo su objetivo de despertar el interés por la lectura a través de actividades dinámicas y pensadas para todas las edades.

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¿Cuándo será la FILIJ?

De acuerdo con el anuncio difundido por los organizadores, la FILIJ se llevará a cabo del 7 al 17 de noviembre en el CENART y reunirá durante diez días a cientos de editoriales, autores e instituciones culturales. El evento contará con un programa que se desarrollará desde la mañana hasta la tarde, permitiendo que estudiantes, familias y público en general puedan asistir durante el fin de semana o después de las actividades escolares.

Como en años anteriores, la programación incluirá presentaciones de libros, firmas de autores, talleres de ilustración, cuentacuentos, funciones de teatro, conciertos, actividades científicas y espacios dedicados a la creatividad infantil y juvenil.

Mx - La FILIJ regresa a la CDMX. / LAW Ho Ming Ampliar

Mucho más que una feria del libro

La FILIJ se distingue porque busca que los asistentes interactúen con la lectura de manera lúdica. En lugar de limitarse a la venta de libros, el encuentro reúne experiencias donde los visitantes pueden participar en dinámicas, escuchar historias, crear ilustraciones o conocer de cerca el trabajo de escritores y artistas.

Además, las editoriales suelen presentar novedades literarias dirigidas a distintos rangos de edad, desde los primeros lectores hasta adolescentes interesados en novela gráfica, fantasía, ciencia ficción, manga y literatura contemporánea.

La feria también suele contar con la participación de instituciones educativas, museos, bibliotecas y organizaciones que promueven la cultura y el aprendizaje mediante actividades gratuitas para toda la familia.

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Un plan ideal para las familias

Con la llegada de noviembre, la FILIJ se perfila nuevamente como uno de los mejores planes culturales en la Ciudad de México. Además de permitir el acceso a miles de títulos, representa una oportunidad para que niñas, niños y jóvenes descubran nuevos autores y desarrollen el hábito de la lectura en un ambiente lleno de creatividad.

Mx - Libro. / Olga Siletskaya Ampliar

Para los padres, también será una ocasión para encontrar libros adecuados para cada etapa de desarrollo, mientras que los docentes podrán conocer materiales educativos y propuestas editoriales enfocadas en el aprendizaje.

Con entrada libre y una programación que combina literatura, arte y entretenimiento, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil volverá a demostrar por qué continúa siendo uno de los encuentros culturales más importantes del país para impulsar el gusto por los libros entre las nuevas generaciones.