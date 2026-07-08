The Pools: el nuevo terror inspirado en los Backrooms llegará a los cines esta Navidad

El terror de los espacios liminales continúa creciendo

El universo de los llamados espacios liminales sigue conquistando el cine. Después de que Backrooms despertara el interés de millones de fanáticos del horror psicológico, una nueva producción busca aprovechar esa fascinación por los escenarios vacíos e inquietantes. Se trata de The Pools, una película que llevará esa sensación de desorientación a un gigantesco complejo de piscinas donde cada rincón parece desafiar la lógica.

La cinta fue anunciada oficialmente con un primer póster y la confirmación de que llegará a las salas de cine el 25 de diciembre de 2026, una fecha poco habitual para una producción de terror, pero que busca ofrecer una alternativa para los amantes del género durante las vacaciones.

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De los pasillos amarillos a un océano de piscinas infinitas

Mientras Backrooms popularizó los interminables pasillos iluminados con luces fluorescentes y alfombras amarillas, The Pools cambia completamente el escenario sin abandonar la esencia del miedo.

La historia se desarrollará en un inmenso complejo de piscinas aparentemente interminable, donde la arquitectura se repite una y otra vez y la realidad comienza a deformarse. En lugar de recurrir a los sustos tradicionales, la película apostará por generar tensión mediante la sensación de aislamiento, el silencio y la incertidumbre que provocan estos espacios.

La sinopsis adelanta que la producción mezclará el terror elevado con una experiencia psicológica en la que los protagonistas deberán enfrentarse a un entorno imposible de comprender, donde cada decisión puede conducirlos a un peligro aún mayor.

Película "The pools" / Lisa J. Goodman Ampliar

Una apuesta por el horror atmosférico

Aunque el cine de terror suele apoyarse en criaturas, violencia o sobresaltos constantes, The Pools pretende seguir la línea de las historias inspiradas en leyendas de internet, donde el verdadero enemigo es el entorno.

El concepto de las piscinas infinitas se hizo popular gracias a ilustraciones, videojuegos y publicaciones en redes sociales que mostraban enormes instalaciones acuáticas vacías, iluminadas únicamente por luces blancas y rodeadas de un inquietante silencio. Esa estética terminó convirtiéndose en otro de los escenarios favoritos dentro del fenómeno de los espacios liminales.

Los realizadores buscan trasladar esa experiencia al cine mediante una atmósfera envolvente, utilizando la inmensidad del escenario y la ausencia de referencias para provocar ansiedad en el espectador.

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El legado de Backrooms abre nuevas puertas

El anuncio de The Pools llega después del enorme impacto que ha tenido Backrooms, la adaptación cinematográfica del fenómeno viral creado por Kane Parsons. Su éxito ha impulsado a los estudios a explorar otras leyendas nacidas en internet, convirtiendo estos relatos en una nueva fuente de historias para la gran pantalla.

Lejos de ser una simple copia, The Pools apuesta por construir su propia identidad visual y narrativa, utilizando otro de los escenarios más reconocibles de la cultura digital contemporánea.

Con su estreno programado para finales de año, la película buscará conquistar tanto a los seguidores del horror psicológico como a quienes disfrutan de las historias inspiradas en los misterios que nacen y se expanden en internet. Si logra transmitir la misma sensación de incomodidad que hizo famosos a los espacios liminales, podría convertirse en una de las propuestas de terror más comentadas de la temporada navideña.