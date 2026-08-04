Ariana Grande anuncia una pausa en su carrera: se alejará de los escenarios tras concluir su gira

Una decisión pensada desde hace tiempo

Ariana Grande sorprendió a sus seguidores al revelar que, una vez que concluya su gira Eternal Sunshine Tour el próximo 1 de septiembre en Londres, pondrá en pausa su carrera artística y se alejará temporalmente del ojo público. La noticia generó una ola de reacciones entre sus millones de fanáticos, quienes rápidamente expresaron mensajes de apoyo y agradecimiento por la sinceridad con la que la cantante compartió su decisión.

Lejos de tratarse de una determinación impulsiva, la intérprete explicó durante uno de sus conciertos en Chicago que esta pausa ha sido planeada desde hace tiempo. Aseguró que nace de una reflexión profunda y del deseo de cuidar su salud emocional después de varios años de trabajo ininterrumpido y de vivir bajo el constante escrutinio del público.

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El peso del escrutinio público

En los últimos meses, Ariana Grande ha sido objeto de numerosos comentarios en redes sociales sobre su apariencia física, situación que volvió a colocar sobre la mesa la conversación acerca de los límites entre la admiración hacia las figuras públicas y la invasión a su vida privada.

Mx - Ariana Grande. (Photo by John Shearer/WireImage) / John Shearer Ampliar

Aunque la artista ha respondido en distintas ocasiones que se encuentra bien y que muchas de las especulaciones son infundadas, reconoció que la presión constante termina por afectar a cualquier persona. Su equipo también reiteró que la decisión de hacer una pausa responde al deseo de preservar su bienestar y no a una crisis repentina.

Durante su mensaje al público, Grande afirmó que ninguna opinión externa podrá definir quién es ni alterar la realidad que ha construido junto a las personas que ama, un discurso que fue recibido con una ovación por parte de los asistentes al concierto.

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Una gira que marcó una nueva etapa

Paradójicamente, la cantante aseguró que el Eternal Sunshine Tour ha sido una de las experiencias más sanadoras y especiales de toda su trayectoria. Después de varios años enfocada en proyectos cinematográficos y musicales, regresar a los escenarios le permitió reencontrarse con sus seguidores y recordar por qué disfruta hacer música.

La gira, que comenzó en junio y concluirá en septiembre con una residencia de conciertos en Londres, representa uno de los regresos más importantes de su carrera, por lo que su despedida temporal tendrá un significado especial tanto para ella como para sus fans.

Mx - Ariana Grande. (Photo by Christopher Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images) / Christopher Polk/2026GG Ampliar

¿Qué pasará con sus próximos proyectos?

El descanso también implicará cambios en algunos compromisos profesionales. Su equipo confirmó que Ariana Grande ya no participará en la reposición del musical Sunday in the Park with George, proyecto teatral que tenía previsto para 2027 y del que decidió retirarse para enfocarse en este periodo fuera de los reflectores.

Por ahora, no existe una fecha para su regreso a la música o a los escenarios. Sin embargo, la artista dejó claro que no se trata de un retiro definitivo, sino de una pausa necesaria para recuperar energías y vivir una etapa más tranquila.

Mientras tanto, sus seguidores continúan acompañándola en los últimos conciertos de la gira, conscientes de que, por un tiempo, Ariana Grande cambiará los aplausos del escenario por el silencio que considera indispensable para cuidar de sí misma.

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