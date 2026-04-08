El Top 5 de las series más vistas de HBO en México que todos están maratoneando ahora
Este ranking no solo refleja qué series son buenas, sino cuáles son imposibles de soltar
En medio de nuevos estrenos, regresos esperados y series que no dejan de crecer gracias al boca a boca, varias producciones se han colocado dentro del Top 5 de las series más vistas en México, de acuerdo con un sitio especializado de crítica, quienes mencionan que se han convertido en las favoritas del público en estos días.
Pero hay un factor clave detrás de este fenómeno y es el regreso de una de las series más influyentes de los últimos años está a punto de suceder. Sí, estamos hablando de ‘Euphoria’ y eso ya está impactando directamente en lo que la gente está viendo.
Aquí te dejamos el ranking que está dominando HBO en México ahora mismo.
The Pitt
Un drama médico intenso que sigue a un grupo de doctores en un hospital bajo presión constante. La serie destaca por su ritmo acelerado y por mostrar decisiones límite que ponen a prueba tanto lo profesional como lo emocional.
Rooster
Una historia que mezcla drama y tensión con personajes que enfrentan conflictos personales en entornos complicados. Su crecimiento se ha dado gracias al boca a boca y a su tono más crudo.
DTF St. Louis
Una serie con un enfoque más urbano que explora relaciones, ambición y decisiones difíciles dentro de una ciudad que no da tregua. Es de esas que sorprenden poco a poco.
Euphoria
El fenómeno juvenil que combina drama, excesos y emociones intensas. La serie sigue a un grupo de jóvenes enfrentando problemas reales con una narrativa visual muy marcada y personajes complejos.
Recuerda que la tercera temporada de Euphoria, se estrena este domingo 12 de abril de 2026 y está generando mucha controversia.
La Promesa
Un drama cargado de secretos, relaciones y giros emocionales que ha logrado enganchar a la audiencia con una historia constante y fácil de maratonear.
El efecto Euphoria: ¿Por qué todos están regresando a verla en HBO?
Con su nueva temporada programada para el domingo 12 de abril de 2026, la serie está impulsando nuevamente su popularidad y, de paso, elevando el consumo dentro de la plataforma.
Muchos usuarios están aprovechando para ponerse al día, revivir temporadas pasadas o simplemente entrar a HBO por primera vez en meses. Cuando una serie se convierte en evento, no solo domina el ranking, también empuja a otras producciones a subir.