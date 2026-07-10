Thibaut Courtois sale lesionado en la derrota de Bélgica vs España y preocupa al Real Madrid en el Mundial 2026

Thibaut Courtois sale lesionado en la derrota de Bélgica vs España / Maja Hitij - FIFA

Thibaut Courtois encendió las alarmas durante la derrota de Bélgica por 2-1 ante España en los cuartos de final del Mundial 2026. El arquero del Real Madrid salió lesionado en el segundo tiempo y ahora su estado físico preocupa tanto a la selección belga como al conjunto merengue de cara al inicio de la próxima temporada.

Thibaut Courtois sale lesionado en la derrota de Bélgica vs España / Maja Hitij - FIFA Ampliar

¿Qué lesión sufrió Thibaut Courtois en el Bélgica vs España?

La Selección de Bélgica vivió uno de los momentos más complicados de su participación en el Mundial 2026 cuando Thibaut Courtois pidió el cambio tras resentirse físicamente durante la segunda mitad del encuentro frente a España.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Se pierde el Mundial? Qué tiene Kylian Mbappé tras salir lesionado con Francia

El guardameta, que hasta ese momento había sido una de las grandes figuras del partido gracias a varias intervenciones decisivas, comenzó a mostrar molestias poco antes de la pausa de hidratación. Tras recibir atención médica, intentó continuar unos instantes, pero finalmente hizo una señal al banquillo para solicitar su sustitución.

Rudi García reaccionó de inmediato y al minuto 71 dio ingreso a Senne Lammens, quien tomó el lugar del arquero del Real Madrid en un momento clave del encuentro.

¿Cómo fue la actuación de Courtois antes de salir lesionado?

Antes de abandonar el terreno de juego, Courtois mantenía con vida a Bélgica con una actuación sobresaliente. España había generado múltiples oportunidades de gol, pero el portero belga respondió con al menos cuatro atajadas de gran nivel y varias salidas oportunas para cortar centros peligrosos.

Gracias a sus intervenciones, los Diablos Rojos lograron mantenerse en la pelea cuando el marcador seguía igualado 1-1, resultado que mantenía abierta la disputa por un lugar en las semifinales del Mundial. La lesión llegó justo cuando Bélgica más necesitaba la seguridad de su capitán bajo los tres postes.

Courtois salió entre lágrimas y preocupa a Bélgica

Las imágenes posteriores a la sustitución reflejaron la preocupación del experimentado guardameta.

Aunque pudo abandonar la cancha caminando por su propio pie, Courtois salió visiblemente afectado y al borde del llanto mientras era acompañado por integrantes del cuerpo técnico y consolado por varios de sus compañeros.

Con 34 años, el arquero disputaba su partido número 21 en Copas del Mundo, una cifra que lo coloca entre los porteros con mayor experiencia en la historia del torneo. Hasta el momento, la Federación de Bélgica no ha informado el diagnóstico oficial ni el tiempo estimado de recuperación.

Thibaut Courtois sale entre lágrimas / Luke Hales Ampliar

Real Madrid, atento a la lesión de Thibaut Courtois

El Real Madrid también sigue de cerca la evolución de uno de sus futbolistas más importantes, especialmente porque la nueva temporada de LaLiga está cada vez más cerca y cualquier lesión muscular o articular podría modificar la planificación del club.

Además, esta representa la segunda baja importante que sufren los Diablos Rojos durante el torneo. Días antes, Amadou Onana quedó descartado tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el duelo frente a Estados Unidos.

¿Cómo iba el Bélgica vs España cuando salió Courtois?

Al momento de la sustitución, el marcador se encontraba empatado 1-1. España abrió el marcador al minuto 30 gracias a Fabián Ruiz, pero Bélgica respondió antes del descanso con un gol de Charles De Ketelaere al 41′, dejando todo por definirse en la segunda mitad.

La salida de Courtois modificó el panorama del encuentro, ya que Bélgica perdió a su principal referente defensivo en un momento decisivo de los cuartos de final.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: México jugaría ante Cabo Verde en el Estadio Banorte

Lo que sigue para Bélgica

Tras la eliminación de Bélgica, que cayó 2-1 ante España en los cuartos de final del Mundial 2026, toda la atención se centra en el estado físico de Thibaut Courtois. La Federación Belga deberá emitir un parte médico para conocer la gravedad de la lesión que obligó al guardameta a abandonar el partido. Mientras tanto, el Real Madrid seguirá de cerca su evolución, ya que el arquero belga es una pieza fundamental para Carlo Ancelotti de cara al arranque de la nueva temporada y cualquier lesión de consideración podría alterar la planificación del conjunto merengue.