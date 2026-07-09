¡Histórico Mbappé! Francia liquida a Marruecos y vuela a semis del Mundial 2026

En un duelo con sabor a revancha por la semifinal de Qatar 2022, Francia volvió a imponerse ante Marruecos por 2-0 en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado en el Boston Stadium. Los campeones del mundo en 2018 demostraron su jerarquía y clasificaron a su tercera semifinal consecutiva.

Francia vs Marruecos / Johnny Fidelin Ampliar

Un partido con historia y tensión

El encuentro comenzó con intensidad. Marruecos, con su solidez defensiva habitual, resistió bien en la primera mitad. Francia dominó la posesión y generó ocasiones claras, pero Kylian Mbappé falló un penalti en el primer tiempo (parado por Yassine Bounou tras revisión VAR). Los Leones del Atlas llegaron con peligro, pero no concretaron.

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En el segundo tiempo, la calidad francesa se impuso. Al minuto 60, Mbappé abrió el marcador con un golazo que lo acerca aún más al récord de goleadores del Mundial (ya suma 20 goles en Copas del Mundo). Seis minutos después, Ousmane Dembélé sentenció el partido con un remate preciso tras asistencia del mismo Mbappé.

Dominio francés y orgullo marroquí

Francia fue superior en casi todos los aspectos: más remates, mejor circulación y solidez atrás. Mbappé y Dembélé fueron las figuras, pero el equipo completo lució compacto. Marruecos, que ya había hecho historia al eliminar a un anfitrión (Canadá), compitió con garra pero no pudo repetir la hazaña de 2022. Bounou fue clave para mantener el marcador en dos goles.

Dembélé festeja gol / Baptiste Fernandez Ampliar

¿Qué sigue para cada selección?

Francia enfrentará en semifinales al ganador del cruce España vs Bélgica. Les Bleus sueñan con su tercer título mundial consecutivo en finales. Marruecos regresa a casa con la frente en alto: llegó a cuartos por segunda vez consecutiva y demostró que el fútbol africano está en ascenso.

El Francia vs Marruecos vuelve a escribir un capítulo en la historia de los Mundiales. Esta vez, en territorio neutral y con Mbappé brillando como estrella absoluta. Les Bleus siguen invictos en el torneo y confirman su candidatura al título.