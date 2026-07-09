Javier Aguirre evalúa propuestas jugosas del extranjero: ¡Dos selecciones mundialistas tocaron su puerta!

Javier Aguirre no continúa como director técnico de la Selección Mexicana tras la eliminación en octavos de final del Mundial 2026, derrota 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. Rafael Márquez, su auxiliar, asume el cargo para el ciclo rumbo a 2030, con continuidad en el proyecto.

Rafael Márquez y Javier Aguirre / Jam Media Ampliar

¿Cuál es el futuro de Javier Aguirre?

De 67 años, y con 30 años como DT desde 1996 con Atlante rechazó una oferta “muy jugosa” de un club de Arabia Saudita, posiblemente Al-Ittihad, poco después de la eliminación. No lo sorprendió por su trabajo con México y su experiencia previa en Asia, Japón y Emiratos.

Javier Aguirre / Luke Hales Ampliar

Cabe señalar que, está muy cotizado, ya que hay interés de la Selección de Corea del Sur, equipo al que enfrentó en el Mundial y posiblemente más propuestas, sin embargo, ya dirigió en Asia antes.

No obstante, en entrevista para N+, o tiene prisa, quiere tiempo con su esposa Silvia y nietas. Descarta apresurarse y abre la puerta a un rol directivo o de asesor “perfil de un hombre que te puede dar su punto de vista y organizar algo”, o incluso al retiro: “Creo que 30 años son suficientes... tres Mundiales... ahora mismo vamos a esperar, no tengo algo decidido. Lo que diga Silvia, ella es la que decide”.

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No hay confirmación de que esté “evaluando activamente propuestas para seguir como DT” de forma inmediata. Está reflexionando y prioriza descanso personal, aunque el interés internacional, Arabia, Corea del Sur lo mantiene en el radar. Podría dirigir un año más o transitar a un puesto ejecutivo en la FMF u otro equipo.