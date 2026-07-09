Junio registra menos homicidios en 15 años en la CDMX durante el Mundial 2026: Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada informó que junio fue el mes que registró menos homicidios en 15 años en la capital, que recibió millones de visitantes durante el Mundial de Futbol 2026.

Durante el evento “Sí al Desarme, Sí a la Paz” encabezado por la presidenta de México Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que junio fue el mes más seguro con una menor incidencia delictiva en homicidios en la última década.

“En una ciudad que recibió millones de visitantes; que albergó el Mundial de futbol, que abrazó el planeta en calles llenas, plazas desbordadas, con una impresionante energía colectiva, con una extraordinaria vida económica”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Evento “Sí al Desarme, Sí a la Paz” Ampliar

Brugada señaló que es un logro que demuestra que la estrategia de seguridad de la Ciudad de México funciona, resiste y supera cualquier prueba o desafío, por complejo que sea.

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¿Qué resultados dejó el programa Sí al Desarme?

La jefa de Gobierno mencionó que en coordinación con el Gobierno Federal han retirado mil 800 armas y 191 municiones, en más de 100 atrios de iglesias y canjearon 700 juguetes bélicos por juguetes educativos y didácticos a través del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”; actualmente el intercambio será por libros para las infancias.

“Que sólo encendamos la pólvora de la palabra y el fuego de la cultura. Construyamos desde abajo y desde las infancias, una nueva pedagogía de paz”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

💬 La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, acompañó a la presidenta, @Claudiashein, para hablar sobre los resultados del programa del @GobiernoMX, “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, una iniciativa de pacificación con la que se trabaja de manera coordinada. 🛡️



☝🏼En la Ciudad de México,… pic.twitter.com/DNwIunRhth — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 9, 2026

¿Qué programas de seguridad se fortalecen en la Ciudad de México?

Brugada puntualizó que en la Ciudad de México se han implementado programas como Territorios de Paz, Aldeas Juveniles, para evitar la exclusión; Caminos de Mujeres Libres y Seguras, con la iluminación de más de 300 kilómetros en la capital; y se fortalece la Policía de Proximidad, así como los grandes espacios públicos transformados, como son PILARES y Utopías.

Acompañamos a nuestra presidenta @Claudiashein en el evento "Desarme por la Paz". Juntos, sumando esfuerzos por un México más seguro y en armonía. https://t.co/v1ZFprOvZ5 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 9, 2026

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