“¡Para mi amor platónico, Haaland!” Así dedicó su nuevo éxito la Tigresa del Oriente al futbolista noruego Erling Haaland | VIDEO

La Tigresa del Oriente no deja escapar ninguna oportunidad y ahora, se ha vuelto viral por su reciente video en donde le dedica una nueva canción a Erling Haaland, el famoso futbolista noruego que está conquistando el corazón de todo el mundo. Así que te dejamos todos los detalles de esta canción tan controversial.

“Haaland” la nueva sensación de la Tigresa del Oriente

A través de redes sociales, la Tigresa del Oriente compartió un video en donde adapta la canción “Moscú” de Georgie Dann con una letra inspirada en Erling Haaland. En la descripción la cantante refuerza su apoyo y amor por el delantero actual del Manchester City.

En la adaptación, se puede leer la letra que hizo tan peculiar a la canción donde menciona “No es un humano, es un androide” e incluso que la Tigresa del Oriente iba a “sacar sus garritas vikingas” en apoyo al delantero por su juego de este sábado contra Inglaterra. Pero te dejamos a continuación con el video para que lo veas por tus propios ojos.

¿Quién es la Tigresa del Oriente?

Judith Bustos o mejor conocida como la Tigresa del Oriente, es una cantante, compositora, celebridad de internet, maquilladora, peluquera y actriz peruana. Ella se hizo famosa por sus peculiares videos musicales en Youtube que realizó en la década de los 2000.

Así, desde inicios del siglo ha estado vigente y ha sido conocida mundialmente gracias a este tipo de canciones polémicas que van acorde a las tendencias. Claramente, el internet no perdona y la mantienen vigente con cualquier cosa que haga la cantante.

¿Quién es Erling Haaland y por qué está recibiendo tanto apoyo este Mundial 2026?

Erling Haaland es un futbolista delantero que se ha robado todos los reflectores en este Mundial 2026 por sus encantos. Tanto en cancha como fuera de ella, Haaland mantiene una figura imponente pero además de eso, muchos le aplauden su ser carismático y de conciencia social que puede tener.

Actualmente tiene casi 26 años y el futbolista noruego, se ha convertido en el goleador por excelencia pues, fue gracias a él que Noruega está participando en su primer torneo de la Copa del Mundo después de 28 años de no clasificar. Así que si no conoces a Erling Haaland, debes saber que además de ser un futbolista de élite, es el It Boy del momento, fashionista, modelo a seguir en la paternidad, apoya a Palestina y es un atleta de alto rendimiento que tiene consciencia sobre las influencias que puede tener en la niñez.