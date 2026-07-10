Erling Haaland inspira a familia en Colombia: registran a un niño con el nombre del goleador de Noruega en el Mundial 2026

El impacto de Erling Haaland va más allá de sus goles en el Mundial 2026. En Colombia, una familia decidió registrar a su hijo como Erling Haaland Estrada Arrieta, en homenaje al delantero noruego, cuya historia se volvió viral por la singular elección del nombre.

Erling Haaland / Lars Baron Ampliar

¿Quién es el niño colombiano llamado Erling Haaland?

Mientras Erling Haaland lidera el ataque de Noruega en la Copa del Mundo 2026, una historia ocurrida en Colombia volvió a captar la atención de los aficionados al fútbol. Se trata de un menor registrado con el nombre Erling Haaland Estrada Arrieta, un homenaje al goleador del Manchester City que nació en el municipio de Carmen de Bolívar.

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El caso comenzó a viralizarse en mayo de 2024, cuando la cuenta Out of Context Fútbol Colombiano compartió la historia en redes sociales. En un principio no se conocía el lugar donde había sido registrado el bebé, lo que provocó diversas especulaciones entre los usuarios.

Posteriormente se confirmó que el niño nació a mediados de 2023 y fue inscrito oficialmente con el nombre completo del delantero noruego.

¿Por qué llamaron Erling Haaland a un bebé en Colombia?

De acuerdo con la información difundida, los padres eligieron ese nombre como un reconocimiento al futbolista que hoy es una de las grandes figuras del fútbol internacional.

El menor lleva los apellidos Estrada Arrieta, correspondientes a su padre y su madre, mientras que el nombre de pila hace referencia directa al atacante de Noruega.

La decisión generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios celebraron el homenaje, mientras otros aprovecharon la situación para compartir comentarios y bromas sobre la costumbre de utilizar nombres de futbolistas famosos.

Entre los mensajes más populares aparecieron frases como:“Yo atendí a un Harry Kane Cansimance Fernández”, reflejando que este tipo de historias no son extrañas en distintas regiones de Colombia.

¿Es común poner nombres de futbolistas a los niños en Colombia?

El caso de Erling Haaland Estrada Arrieta no es un hecho aislado.

En Colombia existen numerosos antecedentes de familias que han decidido bautizar a sus hijos con nombres inspirados en figuras del deporte, artistas o personajes públicos.

La pasión por el fútbol suele influir en estas decisiones, especialmente cuando un jugador atraviesa un gran momento deportivo o se convierte en un referente internacional.

En esta ocasión, Haaland atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y su protagonismo en el Mundial 2026 ha contribuido a reforzar su popularidad en distintos países de América Latina.

¿Cómo ha sido el Mundial 2026 de Erling Haaland?

El delantero noruego ha sido una de las grandes figuras del torneo. Con siete goles, Haaland lidera la tabla de goleadores y ha sido pieza clave para que Noruega regresara a los primeros planos internacionales tras casi tres décadas sin disputar una Copa del Mundo.

Su potencia física, velocidad y capacidad de definición lo han convertido en uno de los jugadores más determinantes del campeonato, además de mantenerlo como uno de los favoritos para pelear por la Bota de Oro.

La impresionante carrera de Erling Haaland

A sus 25 años, Erling Haaland ya presume números que lo colocan entre los delanteros más productivos de su generación.

Desde su debut profesional ha superado los 350 goles entre clubes y selección, una cifra construida durante sus etapas en Red Bull Salzburgo, Borussia Dortmund, Manchester City y la Selección de Noruega.

Su explosión llegó en Austria antes de consolidarse en el Borussia Dortmund, donde marcó 86 goles en 89 partidos. Ese rendimiento llamó la atención del Manchester City, club al que llegó en 2022 y con el que ha mantenido un impresionante promedio goleador.

Selección de Noruega / Lars Baron Ampliar

Además de su talento, Haaland cuenta con una importante herencia deportiva. Es hijo del exfutbolista Alf-Inge Haaland, quien representó a Noruega y militó en la Premier League, mientras que su madre, Gry Marita Braut, fue atleta de heptatlón.

Lo que sigue para Haaland y Noruega

Erling Haaland buscará mantener su racha goleadora cuando Noruega dispute los cuartos de final del Mundial 2026, con el objetivo de clasificar a las semifinales y acercarse a una histórica pelea por el título. Mientras tanto, la historia del pequeño Erling Haaland Estrada Arrieta sigue demostrando cómo el impacto del delantero noruego ha trascendido las canchas y ha llegado hasta miles de aficionados en Latinoamérica.