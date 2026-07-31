Planes para convertir el primer fin de semana de agosto en una escapada inolvidable por la CDMX

Un fin de semana para recorrer la ciudad sin salir de ella

El primer fin de semana de agosto llega con una cartelera que combina gastronomía, arte, música y experiencias inmersivas para todos los gustos. Ya sea que busques una actividad familiar, una cita diferente o simplemente una excusa para salir de casa, la Ciudad de México ofrece opciones para todos los presupuestos.

Aquí te presentamos cinco eventos imperdibles con toda la información necesaria para organizar tu recorrido.

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Torta Fest: un homenaje al antojo mexicano

Si eres amante de las tortas, este festival es una parada obligatoria. El Torta Fest reunirá a expositores con una amplia variedad de estilos, desde las clásicas de milanesa hasta propuestas gourmet y regionales, además de actividades culturales y música para complementar la experiencia.

Costo: Entrada gratuita.

Lugar: Explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza.

Ubicación: Francisco del Paso y Troncoso 219, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza.

Fecha: Del 31 de julio al 2 de agosto de 2026.

Horario: De 10:00 a 20:00 horas.

Mx - Torta Fest. Ampliar

Descubre el origen del muralismo mexicano

Para quienes disfrutan la historia y el arte, el recorrido Cuna del Muralismo Mexicano permite conocer algunos de los espacios donde nació uno de los movimientos artísticos más importantes del país. La actividad ofrece una mirada a los murales que marcaron el inicio de esta corriente y su impacto en la identidad nacional.

Costo: Entrada gratuita.

Lugar: Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Ubicación: Justo Sierra 16, Centro Histórico, Cuauhtémoc.

Fecha: 31 de julio de 2026.

Horario: 11:00 horas.

Mx - Muralismo mexicano. / John Elk Ampliar

Regina Orozco lleva su voz al Esperanza Iris

La cantante y actriz Regina Orozco presentará el espectáculo Regina Eterna, un concierto donde interpreta grandes clásicos con el estilo que la ha convertido en una de las voces más reconocidas del país.

Costo: Desde aproximadamente $350 pesos, dependiendo de la zona.

Lugar: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Ubicación: Donceles 36, Centro Histórico, Cuauhtémoc.

Fecha: Viernes 31 de julio de 2026.

Horario: 20:30 horas.

Mx - Regina Orozco. Ampliar

Vive Minecraft fuera de la pantalla

Los fanáticos del popular videojuego podrán adentrarse en la Minecraft Experience: Villager Rescue, una experiencia inmersiva con escenarios interactivos, retos colaborativos y tecnología que permite explorar el universo del juego en tamaño real.

Costo: Desde 549 pesos por persona.

Lugar: Fórum Buenavista.

Ubicación: Av. Insurgentes Norte 259, Buenavista, Cuauhtémoc.

Fecha: Disponible durante este fin de semana.

Horario: Viernes de 13:00 a 21:00 horas; sábado de 9:00 a 22:00 horas y domingo de 9:00 a 21:00 horas.

Mx - Minecraft experience. Ampliar

Festival del Café: aromas, talleres y degustaciones

El café será el protagonista de este encuentro que reunirá productores, baristas y marcas especializadas. Durante el festival habrá degustaciones, venta de productos artesanales, talleres y actividades para conocer más sobre una de las bebidas favoritas de los mexicanos.

Costo: Entrada gratuita con registro previo.

Lugar: Palacio de la Autonomía de la UNAM.

Ubicación: Lic. Primo de Verdad 2, Centro Histórico, Cuauhtémoc.

Fecha: 2 y 3 de agosto de 2026.

Horario: De 11:00 a 19:00 horas.

Mx -Café. / Olena Malik Ampliar

Un fin de semana para todos los gustos

La Ciudad de México vuelve a demostrar por qué es uno de los destinos culturales más activos del país. Ya sea disfrutando de una buena torta, recorriendo espacios históricos, escuchando música en vivo, explorando un videojuego convertido en realidad o descubriendo nuevos sabores de café, este fin de semana ofrece experiencias para compartir con familia, amigos o en pareja sin necesidad de salir de la capital.

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