BTS rechaza competir en los Grammy 2027: el grupo lanza un poderoso mensaje contra las categorías por origen

BTS da un paso inesperado frente a los Grammy

BTS sorprendió a la industria musical al anunciar que no presentará su más reciente trabajo para competir en los Premios Grammy 2027. La decisión llega apenas unos días después de que la Recording Academy revelara la creación de la categoría Mejor Interpretación de Pop Asiático, un reconocimiento que incluirá producciones de K-pop, J-pop y C-pop interpretadas en idiomas asiáticos.

A través de un mensaje conjunto publicado por los siete integrantes, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, la agrupación explicó que su postura no busca rechazar un reconocimiento, sino defender una idea mucho más amplia: la música debe trascender fronteras, idiomas y nacionalidades.

Para BTS, dividir las obras en categorías basadas en el origen de los artistas o el idioma en que cantan envía un mensaje equivocado sobre el valor universal de la música.

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Un mensaje que abrió el debate

En su comunicado, el grupo expresó que desea que sus canciones sean apreciadas por su mérito artístico y emocional, sin quedar limitadas a una clasificación regional. La declaración fue interpretada por millones de seguidores como una crítica directa a la nueva categoría creada por la Academia.

Mx - El grupo BTS no se presentará en los Grammy. (Photo by: Todd Owyoung/NBC via Getty Images) / NBC Ampliar

La decisión resulta especialmente significativa porque BTS ha buscado durante años el reconocimiento de los Grammy. La banda acumula varias nominaciones a estos premios, convirtiéndose en uno de los mayores representantes del K-pop a nivel mundial, aunque nunca ha conseguido llevarse el gramófono dorado.

El anuncio también ocurre tras el exitoso regreso del grupo con su álbum Arirang, publicado después de que todos sus integrantes concluyeran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, marcando su esperado reencuentro musical como agrupación.

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Reacciones entre fans e industria

La postura de BTS fue recibida con una ola de apoyo por parte del ARMY, su comunidad de seguidores, quienes consideran que la nueva categoría podría separar a los artistas asiáticos del resto de la competencia en lugar de integrarlos plenamente a las categorías generales.

En redes sociales, numerosos usuarios señalaron que la música debe competir bajo los mismos criterios, independientemente del idioma o la nacionalidad de quienes la interpretan. Otros consideraron que la creación de una categoría específica representa un avance en materia de representación, aunque reconocieron que el debate sobre inclusión y diversidad continúa abierto.

Por su parte, HYBE, la empresa que representa al grupo, aclaró que la decisión fue tomada exclusivamente por BTS y que otros artistas de la compañía continuarán participando normalmente en las premiaciones de la Academia.

Mx - BTS. (Photo by: Todd Owyoung/NBC via Getty Images) / NBC Ampliar

Más allá de un premio

La decisión de BTS trasciende la posibilidad de obtener un Grammy. Con este anuncio, la banda reabre una conversación que desde hace años existe dentro de la industria musical: cómo reconocer la diversidad cultural sin encasillar a los artistas por su procedencia.

Aunque los Grammy 2027 seguirán adelante con la nueva categoría, la ausencia voluntaria de una de las agrupaciones más influyentes del mundo convierte esta edición en una de las más debatidas antes incluso de que comiencen las nominaciones. Su mensaje deja claro que, para BTS, el verdadero reconocimiento llega cuando la música puede competir en igualdad de condiciones, sin importar el idioma en el que sea interpretada.

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