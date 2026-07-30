El Paso Imbatible del “Maestro del Riff”

Tony Iommi es un Dios. Tony Iommi es un Demonio. Tony Iommi y su guitarra contra el mundo, contra la crítica, contra sus propios compañeros, contra la vida misma, contra la enfermedad, contra la idolización… Tony Iommi contra la misma muerte, pero nunca contra la poderosa energía de las notas de su instrumento.

Tony Iommi / Paul Archuleta Ampliar

Un hombre que perdió a los 17 años la punta de los dedos y anular, desde muy joven aprendió a lidiar con la pérdida; sin embargo, su lección más importante fue a sobreponerse. Gracias a eso, creó un par de “prótesis caseras” y bajó la afinación de su instrumento para aligerar el rasgueo. Lo que no sabía, es que esa reducción de escala daría origen al estilo musical que ha caracterizado su carrera. Con esa “resiliencia” como estandarte, Iommi se ha repuesto del cáncer que le aquejó hace algunos años, así como la terrible pérdida de uno de los grandes amigos que le ayudaran a cimentar su carrera en Birmingham, el emblemático Ozzy Osbourne, hace un año.

En 2026, Tony Iommi retoma su trayectoria musical en solo y, para ello, hace mancuerna con otra voz: la del ex ARK y Masterplan, Jørn Lande. Con enérgica entonación vocal, el nórdico da forma a la composición que inicia la promoción de a que será apenas su cuarta producción solista, From The Dark, bajo el título “World Alone”. Una canción poderosa que refleja este espíritu de no ceder ante cualquier reto que se le presente. La letra refleja el coqueteo con la oscuridad de los pensamientos y la incansable disposición a enfrentarse contra cualqier problema que le ponga un nuevo reto de frente. Iommi no innova o presenta algo transgresor en este punto de su carrera, pero su trayectoria ya ha sido demasiado trascendente como para perseguir esa vanidad con casi ocho décadas de existencia.

“World Alone” será la tercera al orden en el conjunto de ocho canciones que conformarán From The Dark, producción que verá la luz el próximo 23 de octubre de 2026. Cuenta con un video dirigido por Ryan Mackfall, el cual ilustra en estilo de cortometraje la invasión de la “oscuridad”. Este mismo se extiende por 6 minutos, más créditos de 1:20 de duración. Lo interesante del clip es que, además de parecer aludir a una posible segunda parte de esta historia visual, retrata mucho del espíritu de la misma canción, con extraordinario desarrollo cinematográfico. A continuación, pueden conocer el video del ex guitarrista y fundador de Black Sabbath, de quien escucharemos más en el transcurso de los siguientes meses: