Gilberto Mora es ovacionado en un vuelo a Tijuana después de su participación en el Mundial

Así como le pasó a Julián Quiñones en un vuelo comercial a Monterrey, Gilberto Mora tuvo la misma experiencia cuando regresaba a Tijuana.

Gilberto Mora ante Ecuador / MB Media Ampliar

Tras su buena participación en el Mundial, Mora recibió aplausos y una ovación de pie de las personas que se encontraban en el mismo vuelo. En el video se aprecia como esperan a que el jugador entre al avión para aplaudirle e incluso se escucha “Bravo Mora”.

Debutó en una Copa del Mundo en la inauguración ante Sudáfrica, entró de cambio al minuto 66 por Álvaro Fidalgo. Se convirtió en el sexto jugador más joven en debutar en un Mundial con 17 años y 240 días.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La FIFA prohíbe que Gilberto Mora vaya a un equipo europeo... Al menos por ahora

No tuvo participación en el partido contra Corea del Sur en Guadalajara. Pero fue titular en el Estadio Ciudad de México contra República Checa, aunque salió al minuto 71.

Su mejor actuación en la justa mundialista fue ante Ecuador, a pesar de que no anotó, ni tampoco dio ninguna asistencia, ayudó a la selección a generar presión y a superar en jugadores al rival en el mediocampo.

Ayer compartí vuelo con @GilbertoMora_

y me quedé con una sensación muy bonita.



No pude tomarme una foto con él, pero me dio mucho gusto coincidir con alguien que hoy inspira a tantos. Gracias por representar a México con ese compromiso, que vengan muchos más éxitos. pic.twitter.com/G131AiSSIv — Ivette Rocha ♡ (@Juliatkdrocha) July 8, 2026

En los Octavos de Final, no generó tanto peligro, incluso perdió el balón que derivó en el segundo gol de Inglaterra. A pesar de eso, fue de los más elogiados por la afición mexicana y por el mundo.

Actualmente juega en los Xolos de Tijuana, aunque ya hay rumores de que el próximo año puede dar el salto a Europa, todo esto porque tiene que ser mayor de edad para que un equipo lo pueda fichar.