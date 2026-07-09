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Maruan Soto Antaki advierte escalada en la guerra entre EU e Irán

La guerra atraviesa una nueva etapa de tensión tras el colapso del cese al fuego, con ataques militares y negociaciones estancadas, señaló el analista Maruan Soto Antaki.

#Análisis con Maruan Soto Antaki

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08:53

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Desde 2022 inicié mi camino por la radio. Mis letras comenzaron a verse reflejadas en las notas periodísticas de W Radio. Como redactora colaboro en distintos espacios y mi voz puede escucharse al aire en servicios informativos. Mi gusto por la cultura me llevo a formar parte del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.Rubi Santiago Ugarte

En entrevista con Carlos Loret de Mola el analista Maruan Soto Antaki dijo que el cese al fuego ya no lo es y tras el memorándum de entendimiento de Estados Unidos con Irán se observa una escalada de violencia. Ambos lados tratan de negociar a partir de la presión militar en lugar de la diplomacia para tratar de establecer márgenes de maniobras para llegar a los primeros 14 puntos que establecían, pero las acciones demuestran que no van por un buen camino.

“Regresa al estado similar al que teníamos solo que se agotan los márgenes, si se había pensado a través del memorándum de entendimiento 60 días, que tuviéramos para agosto más que un acuerdo, una pausa, pues no se va a cumplir ya que estas reuniones ni si quiera se habían llevado a cabo”.

—  Maruan Soto Antaki, analista

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¿Qué impacto tuvieron los ataques en el Estrecho de Ormuz?

Soto Antaki comentó que debe tomar en cuenta las declaraciones de Donald Trump recientes sobre el fin del cese al fuego y la respuesta en contra de Irán en el Estrecho de Ormuz en contra de sus buques, “en el mismo tono en que hay que tomar las 38 veces que anuncio por terminado el conflicto”; en respuesta Estados Unidos lanzó 90 ataques contra instalaciones en principio militares de defensa iraní que incluyen la ruta sobre la ciudad donde estaría enterrado el ayatolá Alí Jameneí y que coincide con el último de los seis días de su funeral, lo cual genera tensión ya que está ligada a China, país que se ha mantenido al margen.

¿Qué escenario prevé el analista para los próximos meses?

El analista señaló que a ninguno de los dos países le conviene una escalada directa permanente de ataques, lo cual puede llegar a una situación de amenazas, aunque se espera un estado de incertidumbre durante los siguientes meses, mientras Pakistán y Qatar tratan de recuperar la ruta de negociaciones.

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